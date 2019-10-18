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Уряд зменшив план надходжень до бюджету-2019 через курс гривні

Новини » Економіка    18.10.2019 - 12:40
Уряд зменшив план надходжень до бюджету-2019 через курс гривні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через міцніший курс гривні знизяться не тільки доходи, але й видатки на виплати боргу

Кабінет міністрів України схвалив та передав до Верховної ради проект змін до закону про державний бюджет на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, в проекті передбачено зниження плану доходів бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари та ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США та євро.

"Аналіз виконання доходів свідчить про те, що доходи від митних платежів цього року не буде виконано через міцніший курс гривні до долара США та євро (фактичний середній обмінний курс за 9 місяців поточного року склав 26,4 грн/долар при прогнозному на 2019 рік - 28,2 грн/долар)", - йдеться в повідомленні.

При цьому це зниження доходів збалансовано зменшенням плану видатків на обслуговування державного боргу на 21,6 млрд грн.

"Це стало наслідком не стільки міцнішого курсу гривні до долара США та євро (що пояснює близько 6,3 млрд грн від цього зниження), але передусім це результат правильного та виваженого управління ліквідністю Міністерством фінансів", - заявили в Мінфіні.

Так, Мінфін знизив ставки за всією лінійкою інструментів, зокрема ставку за тримісячними ОВДП було знижено з 19,5% річних у січні до 16% у вересні. Ставки запозичень за ОДВП, номінованими в іноземній валюті, також знизились.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13% - з 27,68 грн/долар до 24,08 грн/долар.

Згідно з опитуванням НБУ за III квартал 2019 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.

Курс долара на міжбанку перевищив рівень 25 гривень НБУ на 18 жовтня знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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