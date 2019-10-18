Курс долара виріс до 25 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар перейшов до зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 25,11 гривень за долар, курс євро виріс на 34 копійки до 27,92 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,64 - 17 жовтня), продажу - 25,11 (24,91 - 17 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,40 (27,11 - 17 жовтня), продажу - 27,92 (27,58 - 17 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,50 - 17 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 17 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,85-25,15 грн/долар, підвищив його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 25,05 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 27,86 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 жовтня (24,72). Таким чином, офіційний курс на 21 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Згідно з опитуванням НБУ за III квартал 2019 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсом гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе в 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).