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Синоптик попередила про різке похолодання у Києві

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 11:46
Синоптик попередила про різке похолодання у Києві
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В столиці завтра очікується поривчастий, до сильного, південний вітер

Погода у Києві 15 серпня суттєво погіршиться, температура повітря впаде до +24. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Крім того, в столиці завтра очікується поривчастий, до сильного, південний вітер.

"Ймовірність дощу незначна, може, щось і капне, але скоріше, обмежиться збільшенням хмарності", - додала вона.

Зазначимо, що за даними Діденко, сьогодні, на Маковія, у столиці ще буде спекотно, але можливі дощі та грози. Також в ніч з вівторка на середу у Києві була сильна гроза.

РБК-Україна писало, що гроза була не тільки у столиці, а й у західних та центральних областях. В результаті негоди були знеструмлені 205 населених пунктів у Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Київській та Житомирській областях. Разом з тим, у деяких селах цих областей через вітер пошкоджені покрівлі шкіл, ліцеїв та житлових будинків.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні погіршиться погода на заході та півночі країни, також частково в центрі. Очікуються дощі та грози. На сході - мінлива хмарність. Температура повітря досягне +34.

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