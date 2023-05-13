Что нельзя делать с микроволновкой: ошибки, которые точно испортят прибор
Микроволновку нужно использовать осторожно, соблюдая ряд правил. Хотя этот прибор для нас давно привычен и прост в обиходе, его легко сломать, допуская одни и те же ошибки.
Как не стоит пользоваться микроволновкой - в материале Styler дальше.
Не грейте определенные виды пищи
Яйца (в скорлупе и сваренные целиком) - при нагревании в печи яйцо взрывается.
Большие куски жареного или отварного мяса - так же как с яйцами, мясо может взорваться.
Свекла, сельдерей и шпинат - нитраты в составе при высоких температурах превращаются в канцерогены.
Замороженное мясо - оно разморозится неравномерно, что чревато появлением болезнетворных бактерий.
Острый перец - жгучее вещество в составе начнет испаряться, а при открытии дверцы вы рискуете получить ожог слизистых.
Кисломолочная продукция - в микроволновке она "свернется" и потеряет свою пищевую ценность.
Неподходящая посуда
Нельзя ставить в микроволновку некоторые виды посуды и пакеты:
- металлические изделия и консервные банки - будут искры и даже может произойти возгорание;
- пластиковые ланчбоксы - они расплавятся;
- изделия из фольги - так же как с металлической посудой, фольга начнет искриться и может вспыхнуть;
- бумажные пакеты - они могут загореться, а клей (если он есть там) - расплавиться;
- хрустальная посуда - в ее составе также есть металлы, которые могут вывести из строя технику.
А вот стеклянная, керамическая и силиконовая посуда для микроволновок подходит. Главное - никакой позолоты и металлических окантовок.
Чтобы проверить, подходит ли емкость для микроволновки, налейте в нее воду и подержите минуту на полной мощности. Если в результате емкость холодная, а жидкость внутри горячая - все нормально, если наоборот - посуда не пригодна для нагрева.
Выберите правильную посуду для микроволновки (фото: freepik)
Что еще нельзя делать в микроволновке
- Стерилизовать сухие банки
Прибор начнет перегреваться и может выйти из строя. Чтоб простерилизовать банки, их поначалу моют и заливают в каждую приблизительно по 100 мл прохладной воды. Пропаривают в микроволновке на самой высокой мощности 10-12 минут.
- Сушить сухари
Микроволновка будет работать корректно, если в продуктах, которые вы хотите разогреть, есть хоть какое-то количество влаги. Орехи, сухари, сухофрукты, семена и т. п. не следует сушить в печи.
- Очень холодные тарелки и чашки
Не стоит ставить тарелку или чашку из холодильника в микроволновку, из-за риска, что посуда расколется. Резкий перепад температуры может спровоцировать разрушение.
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