Что нельзя делать с микроволновкой: ошибки, которые точно испортят прибор

Микроволновку нужно использовать осторожно, соблюдая ряд правил. Хотя этот прибор для нас давно привычен и прост в обиходе, его легко сломать, допуская одни и те же ошибки.

Как не стоит пользоваться микроволновкой - в материале Styler дальше.

Не грейте определенные виды пищи

Яйца (в скорлупе и сваренные целиком) - при нагревании в печи яйцо взрывается.

Большие куски жареного или отварного мяса - так же как с яйцами, мясо может взорваться.

Свекла, сельдерей и шпинат - нитраты в составе при высоких температурах превращаются в канцерогены.

Замороженное мясо - оно разморозится неравномерно, что чревато появлением болезнетворных бактерий.

Острый перец - жгучее вещество в составе начнет испаряться, а при открытии дверцы вы рискуете получить ожог слизистых.

Кисломолочная продукция - в микроволновке она "свернется" и потеряет свою пищевую ценность.

Неподходящая посуда

Нельзя ставить в микроволновку некоторые виды посуды и пакеты:

металлические изделия и консервные банки - будут искры и даже может произойти возгорание;

пластиковые ланчбоксы - они расплавятся;

изделия из фольги - так же как с металлической посудой, фольга начнет искриться и может вспыхнуть;

бумажные пакеты - они могут загореться, а клей (если он есть там) - расплавиться;

хрустальная посуда - в ее составе также есть металлы, которые могут вывести из строя технику.

А вот стеклянная, керамическая и силиконовая посуда для микроволновок подходит. Главное - никакой позолоты и металлических окантовок.

Чтобы проверить, подходит ли емкость для микроволновки, налейте в нее воду и подержите минуту на полной мощности. Если в результате емкость холодная, а жидкость внутри горячая - все нормально, если наоборот - посуда не пригодна для нагрева.

Выберите правильную посуду для микроволновки (фото: freepik)

Что еще нельзя делать в микроволновке

Стерилизовать сухие банки

Прибор начнет перегреваться и может выйти из строя. Чтоб простерилизовать банки, их поначалу моют и заливают в каждую приблизительно по 100 мл прохладной воды. Пропаривают в микроволновке на самой высокой мощности 10-12 минут.

Сушить сухари

Микроволновка будет работать корректно, если в продуктах, которые вы хотите разогреть, есть хоть какое-то количество влаги. Орехи, сухари, сухофрукты, семена и т. п. не следует сушить в печи.

Очень холодные тарелки и чашки

Не стоит ставить тарелку или чашку из холодильника в микроволновку, из-за риска, что посуда расколется. Резкий перепад температуры может спровоцировать разрушение.