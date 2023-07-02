Портится и машина, и одежда: ошибка при стирке, которую делают многие

Стиральная машина относится к крупногабаритной бытовой технике, пользоваться которой просто, но нужно знать ряд нюансов. Иначе постепенный износ, а иногда и резкая поломка - неизбежны. Некоторые ошибки приводят к тому, что ухудшается как работа машины, так и качество белья.

Что нельзя делать во время стирки - в материале Styler дальше.

Популярная ошибка, которая портит стиральную машину и одежду

Не стоит использовать стиральную машину как корзину для грязного белья. Так поступают многие, складывая вещи в барабан. Они могут лежать часами и даже днями.

Особенно плохо, когда это влажные вещи - от пота, воды или с пятнами от какой-нибудь жидкости.

Почему так делать не стоит

Развитие бактерий и грибков

Грязная одежда содержит пот, остатки кожного жира, пятна от продуктов, детские "сюрпризы" и другие загрязнения, которые создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

Влажная одежда, например после тренировки или дождя, может привести к появлению плесени, запаху в машине и пятнам на одежде.

Повреждение машины

Сильно грязная одежда (песок, остатки пищи и т. п.) может забивать фильтры, сливные отверстия и другие детали машины, что ухудшает ее работу и сокращает срок службы.

Ухудшение качества стирки

Свежие пятна от одной одежды могут переходить на другую, оставлять следы, которые могут не отстираться. Ведь пятна по-разному выводятся из разных типов ткани.

Также грязная одежда может выделять неприятный запах, который будет передаваться на чистую одежду.

Это может потребовать повторной стирки или использования дополнительных средств для нейтрализации запаха.

Специалисты не рекомендуют оставлять грязную одежду в машине больше часа. Если вы не можете сразу постирать вещи, то извлеките их из барабана и положите в специальный контейнер или корзину для грязного белья.