Режим втягує в свій склеп якомога більше людей: в Росії стрімко скорочується населення

Як вказується у звіті, в період з січня по травень 2022 року в РФ зменшилася кількість жителів на 430,3 тисячі осіб.

Про ще десятки тисяч росіян, ліквідованих в Україні на загарбницькій війні, в доповіді, що не дивно, жодного слова.

Російські статисти повідомляють, що за два з половиною роки населення РФ скоротилося на 1,62 мільйона осіб.

РФ вже втратила "придбане" з окупованим Кримом

Як звертають увагу в Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI, таким чином було ліквідовано 2/3 "приросту", що виник після додавання до статистики 2,4 мільйона жителів окупованого Криму.

А без урахування захопленого українського півострова чисельність населення РФ знаходиться зараз близько історичних мінімумів, зафіксованих у 2008 році - 142,7 мільйона осіб.

Експерти зазначають, що насправді демографічний стан є головним показником успішності країни, а не розміри території або наявність газу з нафтою або ядерної зброї.

Чим пояснюється такий спад кількості населення РФ

Серед трьох основних причин - дві поточні, і одна відкладена, йдеться в публікації.

З поточних, природних, називають ситуацію з еміграцією і зростання смертності , що є відповіддю на терор і "закручування гайок" всередині Росії, а також наслідками медичного забезпечення.

і , що є відповіддю на терор і "закручування гайок" всередині Росії, а також наслідками медичного забезпечення. А ось відкладеної причиною вважають те, що росіяни не хочуть народжувати дітей в подібній атмосфері, коли немає впевненості у завтрашньому дні.

"Путінський режим помираючи сам, отруює своїм гниттям і розкладанням навколишній простір. Режим так просто не помре, а буде намагатися втягнути у свій склеп якомога більше людей. Тих, хто живе, і тих, хто ще не народився", - вказується в публікації.