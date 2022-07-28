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"Нас чекає подолання демографічної кризи": керівник пологового будинку назвав умови і дати бебі-буму в Україні

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Україна, Четвер 28 липня 2022 15:14
"Нас чекає подолання демографічної кризи": керівник пологового будинку назвав умови і дати бебі-буму в Україні Як війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні (фото: Freepik)
Автор: Микита Мельников

Через війну чисельність населення України може значно знизитися. Адже ситуація з демографією й до повномасштабного вторгнення була не найкращою, а тепер - й поготів. Більше того, в країні почало народжуватися набагато менше дітей, ніж навіть рік тому...

Про сьогоденні реалії народжуваності в Україні, що буде з ситуацією далі і чи чекати демографічного буму? Відповіді на ці питання в інтерв'ю Styler дав керівник пологового будинку "Лелека" Вадим Зукін.

Війна та демографія: чого очікувати Україні

Швидше за все, у короткій перспективі населення України може значно скоротитися. Причини очевидні - війна тягне за собою збільшення смертності, спостерігається погіршення стану здоров’я людей, що викликано стресами, недоступністю якісної медицини, відсутністю або несвоєчасно отриманою медичною допомогою.

Свою роль відіграє й значна кількість громадян, які рятуючись від ворожих обстрілів, виїхали за межі країни. Так, за даними ООН, з початком повномасштабної війни з України виїхали понад 7,5 млн людей, переважно жінок з дітьми. Очевидно, що частина з них вкореняться на новому місці, налагодять тамтешнє життя і не повернуться до України.

Серед іншого, вагому роль відіграє й народжуваність. Вже нині бачимо зменшення кількості нових вагітностей та зменшення пологів. Чимало жінок при надії виїхали з країни та вже народили чи народять найближчим часом в країні перебування.

Але не варто опускати руки. Адже в разі швидкої перемоги України на нас можуть очікувати значні темпи розвитку економіки. Що, своєю чергою, сприятиме народжуваності.

"Довоєнна" статистика народжуваності

За даними Держстату, у 2019 році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисяч немовлят, у 2020-му - 24,5 тисяч малюків, у 2021-му - 22 тисяч діток, а на початок 2022-го - 18 тисяч новонароджених.

Наприклад, у січні 2022 року в Україні народилося 18 062 немовляти, що на 18% менше, ніж у тому ж місяці попереднього року, коли на світ з’явилася 21 931 дитина.

Якщо взяти дані столиці, то ситуація дзеркальна: у січні 2022 року у Києві народилось 1934 немовлят, у січні 2021-го - 2393 малюків, а у січні 2020-го - 2828 діток.

Проте, слід зауважити, що ситуація зі скороченням народжуваності існувала ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Отже, демографічна картина в Україні й так була не райдужна. А війна її значно погіршила. Тому нам потрібно вже зараз думати та шукати шляхи розв’язання даного питання, розробляти план рішень та першочергових дій. І тут повинні працювати як медичні установи, так і держава.

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&quot;Нас чекає подолання демографічної кризи&quot;: керівник пологового будинку назвав умови і дати бебі-буму в Україні

Економічний вектор є важливим у питанні демографії країни (фото: Freepik)

Наслідки та перспективи

Наразі рішення про народжуваність, як і багато інших проблем в країні, лежить у воєнній площині. Очевидно, що нині майже все визначається ситуацією на фронті, яка, своєю чергою, багато в чому залежить від іноземних партнерів, котрі постачають нам озброєння та допомагають утримувати економіку країни.

Звісно, що за умов затяжної війни, демографічна ситуація в країні буде лише погіршуватися. Спрацюють всі тригери:

  • зменшення народжуваності
  • відсутність доступу до якісної медицини
  • смертність
  • збільшення кількості біженців та їх неповернення
  • сотні тисяч новобранців

Проте, у випадку швидкої перемоги (йдеться про 2022-2023 роки), в яку ми всі беззаперечно віримо, наша країна все-таки може побачити неочікувані демографічні результати.

Адже прогнозований "план Маршала" для України, про який вже нині говориться на міжнародних майданчиках, сприятиме стрімкому економічному становленню України. А це, своєю чергою, стимулюватиме збільшення народжуваності.

Разом з тим, демографічні показники в різних регіонах країни відчутно різнитимуться. Вже зараз можна говорити про те, що в місцях активних бойових дій (на Донеччині, Луганщині, в окремих районах Чернігівщини, Харківщини, в Запорізькій та Херсонській областях тощо) економічні та демографічні повоєнні результати будуть відставати за будь-якого сценарію.

Натомість в областях, наближених до кордону з країнами ЄС, ситуація буде кардинально протилежна.

Народжуваність зараз

Щодо Києва, то аналізуючи результати травня й червня, можна стверджувати, що народжуваність у столиці сягає приблизно 60% від довоєнного рівня. Разом з тим, вже зараз спостерігається значне скорочення нових вагітностей.

Так, за оцінками пологових будинків, кількість вагітних, що стали на облік до столичної жіночої консультації у травні-червні 2022 року, скоротилася вдвічі та складає близько 50% від довоєнного рівня.

Яка ситуація загалом по Україні, сказати важко. Ба більше, мабуть, неможливо. Адже значна частина території нашої країни окупована агресором, через що будь-яка інформація звідти є недосяжною.

&quot;Нас чекає подолання демографічної кризи&quot;: керівник пологового будинку назвав умови і дати бебі-буму в Україні

Демографічний бум нас чекає лише після перемоги (фото: Freepik)

Що буде далі?

Перш за все, Україна мусить перемогти у війні. Економічний підйом буде лише після перемоги.

А вже разом з набуттям добробуту людьми, фінансовою стабільністю та впевненістю в "завтрашньому дні", на нас чекає і подолання демографічної кризи.

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