Велич скінчилась? Росіяни масово ринулись в Польщу у пошуках кращого життя

На фоні російської повномасштабної військової агресії проти України, жорсткої антизахідної пропаганди Кремля, що віщає про "велич" "русского мира" і нібито зміцнілу через міжнародні санкції економіку, фіксується цікавий факт - все більше громадян РФ залишають свою країну в пошуках притулку в Польщі.

Такі дані наводить представник Управління у справах іноземців у Польщі (UdSC) Якуб Дудзяк, пише natemat.pl .

Як виявилося, ефект від переконань Москви населення Росії, що "все йде за планом", викликав зворотну реакцію. Так, населення поспішає перебратися в іншу країну, що входить до ЄС, в пошуках кращого життя.

Виявилося, кількість заявок про прохання притулку в Польщі від росіян збільшилася більш ніж удвічі за час великої війни РФ з Україною.

"З 24 лютого по 18 липня 2022 року подали 5,2 тисячі заяв на отримання посвідки на проживання в Польщі", - розповів Дудзяк в ефірі Radio Zet.

Спікер UdSC уточнює, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зараз таких заяв від власників російських паспортів було подано 2,4 тисячі.

Крім того, з лютого по липень цього року по міжнародний захист звернулося 749 росіян. У цій групі 69% заявників заявили про чеченську національність.

"Рік тому (також у лютому-липні) таких звернень було 408 (знову 79% - від чеченців)", - зазначається в публікації.

Про міжнародний захист, пояснюють на сайті Фонду Ocalenie, просять особи, які були змушені покинути свою країну через переслідування.

"Є два види захисту: статус біженця і додатковий захист. З отриманням одного з них людина отримує ті ж права, що і при тимчасовому перебуванні - проживання, доступ до ринку праці, право на соціальну допомогу, медичне обслуговування, право на перетин кордону на підставі проїзного документа тощо", - йдеться в заяві.