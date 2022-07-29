Режим втягивает в свой склеп как можно больше людей: в России стремительно сокращается население

Как указывается в отчете, в период с января по май 2022 года в РФ уменьшилось количество жителей на 430,3 тысячи человек.

Об еще десятках тысяч россиян, ликвидированных в Украине на захватнической войне, в докладе, что не удивительно, ни слова.

Российские статисты сообщают, что за два с половиной года население РФ сократилось на 1,62 миллиона человек.

РФ уже потеряла "приобретенное" с оккупированным Крымом

Как обращают внимание в Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI, таким образом было ликвидировано 2/3 "прироста", возникшего после добавления в статистику 2,4 миллиона жителей оккупированного Крыма.

А без учета захваченного украинского полуострова численность населения РФ находится сейчас около исторических минимумов, зафиксированных в 2008 году - 142,7 миллиона человек.

Эксперты отмечают, что на самом деле демографическое состояние является главным показателем успеваемости страны, а не размеры территории или наличие газа с нефтью или ядерного оружия.

Чем объясняется такой спад количества населения РФ

Среди трех основных причин - две текущие, и одна отложена, говорится в публикации.

Из текущих, естественных, называют ситуацию с эмиграцией и рост смертности , что является ответом на террор и "закручивание гаек" внутри России, а также последствиями медицинского обеспечения.

и , что является ответом на террор и "закручивание гаек" внутри России, а также последствиями медицинского обеспечения. А вот отложенной причиной считают то, что россияне не хотят рожать детей в подобной атмосфере, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

"Путинский режим умирая сам, отравляет своим гниением и разложением окружающее пространство. Режим так просто не умрет, а будет пытаться втягивать в свой склеп как можно больше людей. Живущих и тех, кто еще не родился", - указывается в публикации.