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Режим втягивает в свой склеп как можно больше людей: в России стремительно сокращается население

Коллаж РБК-Украина: в Рф резко сокращается население
Автор: Владимир Костырин

В России демографическая ситуация стремительно катится в пропасть - статистика фиксирует уменьшение численности населения до 145,1 миллиона человек, что является минимумом с момента оккупации украинского Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Такие данные привел Росстат в ежемесячном докладе "О социально-экономическом положении".

Как указывается в отчете, в период с января по май 2022 года в РФ уменьшилось количество жителей на 430,3 тысячи человек.

Об еще десятках тысяч россиян, ликвидированных в Украине на захватнической войне, в докладе, что не удивительно, ни слова.

Российские статисты сообщают, что за два с половиной года население РФ сократилось на 1,62 миллиона человек.

РФ уже потеряла "приобретенное" с оккупированным Крымом

Как обращают внимание в Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI, таким образом было ликвидировано 2/3 "прироста", возникшего после добавления в статистику 2,4 миллиона жителей оккупированного Крыма.

А без учета захваченного украинского полуострова численность населения РФ находится сейчас около исторических минимумов, зафиксированных в 2008 году - 142,7 миллиона человек.

Эксперты отмечают, что на самом деле демографическое состояние является главным показателем успеваемости страны, а не размеры территории или наличие газа с нефтью или ядерного оружия.

Чем объясняется такой спад количества населения РФ

Среди трех основных причин - две текущие, и одна отложена, говорится в публикации.

  • Из текущих, естественных, называют ситуацию с эмиграцией и рост смертности, что является ответом на террор и "закручивание гаек" внутри России, а также последствиями медицинского обеспечения.
  • А вот отложенной причиной считают то, что россияне не хотят рожать детей в подобной атмосфере, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

"Путинский режим умирая сам, отравляет своим гниением и разложением окружающее пространство. Режим так просто не умрет, а будет пытаться втягивать в свой склеп как можно больше людей. Живущих и тех, кто еще не родился", - указывается в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни.

К слову, перед этим мы писали, что руководитель роддома назвал условия и даты бэйби-бума в Украине.

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