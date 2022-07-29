Режим втягивает в свой склеп как можно больше людей: в России стремительно сокращается население

В России демографическая ситуация стремительно катится в пропасть - статистика фиксирует уменьшение численности населения до 145,1 миллиона человек, что является минимумом с момента оккупации украинского Крыма и части Донецкой и Луганской областей.
Такие данные привел Росстат в ежемесячном докладе "О социально-экономическом положении".
Как указывается в отчете, в период с января по май 2022 года в РФ уменьшилось количество жителей на 430,3 тысячи человек.
Об еще десятках тысяч россиян, ликвидированных в Украине на захватнической войне, в докладе, что не удивительно, ни слова.
Российские статисты сообщают, что за два с половиной года население РФ сократилось на 1,62 миллиона человек.
Как обращают внимание в Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI, таким образом было ликвидировано 2/3 "прироста", возникшего после добавления в статистику 2,4 миллиона жителей оккупированного Крыма.
А без учета захваченного украинского полуострова численность населения РФ находится сейчас около исторических минимумов, зафиксированных в 2008 году - 142,7 миллиона человек.
Эксперты отмечают, что на самом деле демографическое состояние является главным показателем успеваемости страны, а не размеры территории или наличие газа с нефтью или ядерного оружия.
Среди трех основных причин - две текущие, и одна отложена, говорится в публикации.
"Путинский режим умирая сам, отравляет своим гниением и разложением окружающее пространство. Режим так просто не умрет, а будет пытаться втягивать в свой склеп как можно больше людей. Живущих и тех, кто еще не родился", - указывается в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни.
К слову, перед этим мы писали, что руководитель роддома назвал условия и даты бэйби-бума в Украине.