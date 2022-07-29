ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Режим втягує в свій склеп якомога більше людей: в Росії стрімко скорочується населення

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 18:28
Режим втягує в свій склеп якомога більше людей: в Росії стрімко скорочується населення Колаж РБК-Україна: в Рф різко скорочується населення
Автор: Володимир Костирін

У Росії демографічна ситуація стрімко котиться в прірву - статистика фіксує зменшення чисельності населення до 145,1 мільйона осіб, що є мінімумом з моменту окупації українського Криму і частини Донецької та Луганської областей.

Такі дані навів Росстат у щомісячній доповіді "Про соціально-економічне становище".

Як вказується у звіті, в період з січня по травень 2022 року в РФ зменшилася кількість жителів на 430,3 тисячі осіб.

Про ще десятки тисяч росіян, ліквідованих в Україні на загарбницькій війні, в доповіді, що не дивно, жодного слова.

Російські статисти повідомляють, що за два з половиною роки населення РФ скоротилося на 1,62 мільйона осіб.

РФ вже втратила "придбане" з окупованим Кримом

Як звертають увагу в Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI, таким чином було ліквідовано 2/3 "приросту", що виник після додавання до статистики 2,4 мільйона жителів окупованого Криму.

А без урахування захопленого українського півострова чисельність населення РФ знаходиться зараз близько історичних мінімумів, зафіксованих у 2008 році - 142,7 мільйона осіб.

Експерти зазначають, що насправді демографічний стан є головним показником успішності країни, а не розміри території або наявність газу з нафтою або ядерної зброї.

Чим пояснюється такий спад кількості населення РФ

Серед трьох основних причин - дві поточні, і одна відкладена, йдеться в публікації.

  • З поточних, природних, називають ситуацію з еміграцією і зростання смертності, що є відповіддю на терор і "закручування гайок" всередині Росії, а також наслідками медичного забезпечення.
  • А ось відкладеної причиною вважають те, що росіяни не хочуть народжувати дітей в подібній атмосфері, коли немає впевненості у завтрашньому дні.

"Путінський режим помираючи сам, отруює своїм гниттям і розкладанням навколишній простір. Режим так просто не помре, а буде намагатися втягнути у свій склеп якомога більше людей. Тих, хто живе, і тих, хто ще не народився", - вказується в публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово кинулися до Польщі в пошуках кращого життя.

До слова, перед цим ми писали, що керівник пологового будинку назвав умови та дати бейбі-буму в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація население демография
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя