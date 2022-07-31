Яка вартість навчання в університетах України в 2022 році: названо найдорожчі факультети

Вступна кампанія в Україні ще не закінчилася, і випускники обирають навчальні заклади для здобуття вищої освіти. Частина студентів навчатиметься на бюджеті, а частина обере контракт, який цього року подорожчав майже у всіх вищих навчальних закладах України в середньому на 5-10%.

Скільки коштує навчання в університетах України - читайте в матеріалі нижче.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського"

Найдорожчі факультети в КПІ - це комп'ютерна інженерія - від 42 тисяч гривень на рік, далі йде іноземна філологія - від 40 тисяч гривень на рік. Факультет права - 39,5 тисячі гривень на рік і факультет журналістики - від 38,5 тисячі гривень на рік.

Інформаційні технології - від 35 до 45 тисяч гривень на рік

Кібербезпека - 35 тисяч гривень на рік

Соціологія - 33,9 тисячі гривень на рік

Менеджмент, маркетинг, економіка - близько 35 тисяч гривень на рік

Публічне управління та адміністрування - від 33,9 тисячі гривень на рік

Соціальна робота - від 29,2 тисячі гривень на рік

Хімічні технології та інженерія - від 16 до 25 тисяч гривень на рік

Телекомунікації та радіотехніка - 21,2 тисячі гривень на рік

Видавництво та поліграфія - 18,9 тисячі гривень на рік

Фізика, астрономія, електроніка та математика - 16,6 тисячі гривень на рік

КНУ імені Т. Шевченка

Найдорожчі факультети в КНУ - це міжнародні відносини - від 58,8 тисячі гривень, право - від 56,8 тисячі гривень і журналістика - від 49,2 тисячі гривень.

За отримання професії перекладача з іноземних мов доведеться віддати від 38 до 49 тисяч гривень на рік.

Фінанси, банківська справа - від 38 тисяч гривень на рік

Інформаційні технології - 38 тисяч гривень на рік

Архітектурний факультет - від 36,2 тисячі гривень на рік

Факультети природничих і гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математика і статистика - від 32 тисяч гривень на рік

Львівський національний університет імені І. Франка

Навчання у Львові на престижні професії обійдеться дешевше, ніж у столиці. Найдорожчий факультет в ЛНУ - факультет електроніки та комп'ютерних технологій, в тому числі й кібербезпека. Рік навчання - від 26 до 42 тисяч гривень. За рік навчання на факультеті міжнародних відносин доведеться заплатити від 35 до 38 тисяч гривень.

Право - від 38 тисяч гривень

Іноземна філологія - від 33 до 38 тисяч гривень

Економіка, маркетинг, менеджмент, банківська справа - від 27 до 33 тисяч гривень

Факультети психології, туризму, журналістики - від 28 тисяч за рік

Політологія, педагогіка, політологія, природничі науки - від 23 до 27 тисяч гривень за рік

Історичний факультет - 26-27 тисяч гривень за рік

Культура і мистецтво - від 26 до 27,5 тисячі гривень за рік

Національний університет "Львівська політехніка"

Комп'ютерні науки та технології обійдуться за рік навчання від 33 до 36 тисяч гривень

Факультет права - від 31 тисячі гривень за рік

Журналістика та міжнародні відносини - від 30 тисяч гривень на рік

Право - від 31 тисяч на рік

Факультети транспорту, архітектури та будівництва - від 17 тисяч гривень на рік

Національний авіаційний університет

У цьому навчальному закладі ціни на навчання трохи нижче. Факультет права обійдеться від 32 тисяч гривень на рік, філологія - від 30 тисяч гривень на рік, журналістика - 31 тисяча гривень на рік, кібербезпека та комп'ютерні технології - від 26 до 29 тисяч гривень на рік.

Міжнародні відносини - 33 тисячі гривень на рік

Авіаційний транспорт - 30 тисяч гривень на рік

Дизайн, економіка, політологія, психологія, фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг, торгівля, архітектура і будівництво, туризм - від 26 тисяч гривень на рік.

Телекомунікації, біотехнології та біоінженерія, авіоніка, метрологія, електроенергетика, хімічні технології - від 17 до 19 тисяч гривень

Києво-Могилянська академія

Найдорожчий факультет в Могилянці - міжнародні відносини. Рік навчання від 62 тисячі гривень. Далі факультет права - 61 тисяч гривень. Інформаційні технології - 55 тисяч гривень за рік, Іноземна філологія - від 50 тисяч гривень за рік.

Журналістика - 43 тисячі гривень за рік

Політологія, психологія - 37,5 гривні за рік

Українська філологія - від 36 тисяч гривень за рік

Природничі науки - від 23 тисяч гривень за рік

Національний медичний університет імені О. Богомольця

Рік навчання на факультеті стоматології обійдеться від 42 тисяч гривень. Загальна медицина - від 40 тисяч гривень.

Фармацевтичний факультет - від 31 тисячі гривень, стільки ж обійдеться рік навчання на факультеті педіатрії - від 31 тисячі гривень.

Львівський медичний університет