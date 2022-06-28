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Кембриджський університет стане доступнішим для українських біженців: що відомо

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Кембридж, Велика Британія, Вівторок 28 червня 2022 20:24
Кембриджський університет стане доступнішим для українських біженців: що відомо Фото: Кембриджський університет (edukation.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Один з найстаріших і найвідоміших у Великій Британії вищих навчальних закладів - Кембриджський університет - надасть допомогу біженцям з України.

Був запущений пакет підтримки для українських студентів і науковців, які через повномасштабне російське вторгнення були змушені залишити рідні домівки і виїхати до Британії.

Про це передали в прес-службі міністерства освіти і науки України.

Як зазначив проректор Кембриджського університету Стівен Туп, дана ініціатива була розроблена в партнерстві з українськими вишами та Кабміном.

"Від початку вторгнення університет співпрацює з лідерами освіти в Україні, щоб підтримати вчених і студентів, чиє життя було розірвано гуманітарною трагедією", - розповів професор Туп.

Так, в Кембриджському університеті для українських студентів-біженців відразу відкрили онлайн-ресурси, а зараз запускають всеосяжний пакет підтримки.

"Наша спільнота готова робити все можливе, щоб підтримати Україну в умовах війни", - додав проректор.

Як розповіли в МОН України, фонд допомоги постраждалим студентам, які зараз навчаються в Кембриджі, вже надає допомогу, а в рамках нового пакету підтримки готуються плани щодо збільшення можливостей для навчання евакуйованих українських здобувачів вищої освіти.

Кембриджський університет стане доступнішим для українських біженців: що відомо

Кембриджський університет допомагає українцям (фото: unsplash.com)

Кембриджський університет, заснований в 1209 році, входить до п'ятірки найпрестижніших навчальних закладів у світі. У ньому навчаються понад 25 тисяч студентів. Виш складається з центральної адміністрації та 31 коледжу. З 2006 року в Кембриджі на кафедрі з'явився курс вивчення української мови та літератури.

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну Кембриджський університет активно приймає українських біженців. Студенти, співробітники та мешканці Кембриджу виступили з численними ініціативами на підтримку українців, які прибувають до Британії самостійно, або за програмою Homes for Ukraine.

У цьому виші заснували волонтерську ініціативу Cambridge4Ukraine, і на сайті зібрали корисну інформацію для людей, які мають намір прийняти у себе і підтримати українських біженців, а також ресурс, в тому числі зв'язує прибулих українців з потенційними роботодавцями, збирає кошти на бібліотеку для українців.

Інша організація ентузіастів Кембриджу запустила "Українську гарячу лінію для гостей і господарів", щоб спростити спілкування між українськими біженцями та приймаючими їх сім'ями.

До слова, й інший найпрестижніший університет Британії, та й усього світу - Оксфорд, теж готує гранти, житло та стипендії для українців.

Нагадаємо також, днями уряд України дав рекомендації щодо початку навчального року у школах і університетах.

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