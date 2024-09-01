Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасно
Даже самая качественная техника со временем может заработать с перебоями. Стук в стиральной машине - это не только неприятный звук, но и сигнал о возможной серьезной неисправности. Почему стиралка начинает стучать при отжиме и насколько опасны эти симптомы?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие могут быть распространенные технические причины стука и вибрации вашей стиральной машины во время работы.
Основные причины появления стука
Стук в стиральной машине во время отжима может возникать по разным причинам:
- Износ амортизаторов. Амортизаторы обеспечивают плавную работу барабана, гася вибрации. Если они изнашиваются, машина начинает стучать, особенно во время отжима.
- Неравномерное распределение белья. Когда белье сбивается в груду, это приводит к нарушению баланса, что вызывает стук во время работы.
- Неверный монтаж. Если стиральная машина установлена на неровной поверхности или без соблюдения инструкций, это может привести к сильным вибрациям.
- Попадание посторонних предметов. Небольшие предметы, такие как монеты или пуговицы, могут попасть в барабан или корпус, вызывая стук.
- Проблемы с подшипниками. Износившиеся или поврежденные подшипники создают сильный шум во время вращения барабана.
- Откручены противовесы. Противовесы обеспечивают стойкость барабана, и если они расшатываются, это может привести к стуку.
- Повреждение сетевого фильтра. Если фильтр не закреплен правильно, он может стучать во время работы машины.
Неравномерное распределение белья: как избежать стука
Одна из самых распространенных причин стука - это неправильное распределение белья в барабане. Особенно это касается старых моделей стиральных машин.
Когда белье сбивается в кучу, барабан начинает неравномерно вращаться, что вызывает стук. Для решения этой проблемы следует регулярно проверять распределение вещей в барабане перед началом цикла.
Современные стиральные машины оснащены функцией автоматического деления белья, что значительно уменьшает вероятность возникновения такой проблемы.
Вещи в машинку нужно складывать не кучей, а раздельно, поочередно (фото: Freepik.com)
Проблемы с монтажом и настройкой
Неправильный монтаж стиральной машины - еще одна причина стука. Если машина установлена на неровной поверхности или не по уровню, она будет сильно вибрировать и стучать во время отжима.
Перед установкой стиральной машины важно убедиться, что пол ровный, а ножки машины настроены правильно. Использование антивибрационных ковриков также может помочь снизить стук и вибрацию.
Попадание посторонних предметов в барабан
Другая частая причина стука - это попадание посторонних предметов в барабан или корпус стиральной машины. Это могут быть монеты, пуговицы, шпильки и другие мелкие предметы, оставшиеся в карманах одежды.
При вращении барабана они могут создавать сильный стук. Во избежание этого следует проверять карманы одежды перед загрузкой его в стиральную машину. Если посторонние предметы уже попали в машину, их можно достать через манжету люка или путем снятия задней панели машины.
Иногда тяжелые металлические предметы могут даже повредить прозрачную крышку машинки (фото: Pixabay.com)
Износ подшипников и амортизаторов
Изношенные подшипники и амортизаторы - это серьезные причины стука, требующие немедленного вмешательства. Подшипники обеспечивают плавное вращение барабана, и когда они изнашиваются, это приводит к появлению громкого стука.
Амортизаторы, в свою очередь, гасят вибрации, и их износ тоже вызывает шум. Если вы заметили такие симптомы, лучше обратиться к мастеру для замены деталей.
Повреждение и расшатывание противовесов
Противовесы в стиральной машине служат для стабилизации барабана во время отжима. Если они расшатываются или повреждаются, это приводит к появлению стука.
Решить проблему можно путем подтягивания болтов, крепящих противовесы, или заменой поврежденной детали.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Martha Stewart, Choice, Homes and Gardens.