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Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасно

Воскресенье 01 сентября 2024 16:00
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Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасно Стиралка может быть слишком громкой (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Даже самая качественная техника со временем может заработать с перебоями. Стук в стиральной машине - это не только неприятный звук, но и сигнал о возможной серьезной неисправности. Почему стиралка начинает стучать при отжиме и насколько опасны эти симптомы?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие могут быть распространенные технические причины стука и вибрации вашей стиральной машины во время работы.

Основные причины появления стука

Стук в стиральной машине во время отжима может возникать по разным причинам:

  • Износ амортизаторов. Амортизаторы обеспечивают плавную работу барабана, гася вибрации. Если они изнашиваются, машина начинает стучать, особенно во время отжима.
  • Неравномерное распределение белья. Когда белье сбивается в груду, это приводит к нарушению баланса, что вызывает стук во время работы.
  • Неверный монтаж. Если стиральная машина установлена на неровной поверхности или без соблюдения инструкций, это может привести к сильным вибрациям.
  • Попадание посторонних предметов. Небольшие предметы, такие как монеты или пуговицы, могут попасть в барабан или корпус, вызывая стук.
  • Проблемы с подшипниками. Износившиеся или поврежденные подшипники создают сильный шум во время вращения барабана.
  • Откручены противовесы. Противовесы обеспечивают стойкость барабана, и если они расшатываются, это может привести к стуку.
  • Повреждение сетевого фильтра. Если фильтр не закреплен правильно, он может стучать во время работы машины.

Неравномерное распределение белья: как избежать стука

Одна из самых распространенных причин стука - это неправильное распределение белья в барабане. Особенно это касается старых моделей стиральных машин.

Когда белье сбивается в кучу, барабан начинает неравномерно вращаться, что вызывает стук. Для решения этой проблемы следует регулярно проверять распределение вещей в барабане перед началом цикла.

Современные стиральные машины оснащены функцией автоматического деления белья, что значительно уменьшает вероятность возникновения такой проблемы.

Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасноВещи в машинку нужно складывать не кучей, а раздельно, поочередно (фото: Freepik.com)

Проблемы с монтажом и настройкой

Неправильный монтаж стиральной машины - еще одна причина стука. Если машина установлена на неровной поверхности или не по уровню, она будет сильно вибрировать и стучать во время отжима.

Перед установкой стиральной машины важно убедиться, что пол ровный, а ножки машины настроены правильно. Использование антивибрационных ковриков также может помочь снизить стук и вибрацию.

Попадание посторонних предметов в барабан

Другая частая причина стука - это попадание посторонних предметов в барабан или корпус стиральной машины. Это могут быть монеты, пуговицы, шпильки и другие мелкие предметы, оставшиеся в карманах одежды.

При вращении барабана они могут создавать сильный стук. Во избежание этого следует проверять карманы одежды перед загрузкой его в стиральную машину. Если посторонние предметы уже попали в машину, их можно достать через манжету люка или путем снятия задней панели машины.

Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасноИногда тяжелые металлические предметы могут даже повредить прозрачную крышку машинки (фото: Pixabay.com)

Износ подшипников и амортизаторов

Изношенные подшипники и амортизаторы - это серьезные причины стука, требующие немедленного вмешательства. Подшипники обеспечивают плавное вращение барабана, и когда они изнашиваются, это приводит к появлению громкого стука.

Амортизаторы, в свою очередь, гасят вибрации, и их износ тоже вызывает шум. Если вы заметили такие симптомы, лучше обратиться к мастеру для замены деталей.

Повреждение и расшатывание противовесов

Противовесы в стиральной машине служат для стабилизации барабана во время отжима. Если они расшатываются или повреждаются, это приводит к появлению стука.

Решить проблему можно путем подтягивания болтов, крепящих противовесы, или заменой поврежденной детали.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Martha Stewart, Choice, Homes and Gardens.

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