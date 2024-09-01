Реве та стогне: чому пралка видає голосні звуки і наскільки це небезпечно

Навіть найякісніша техніка з часом може почати працювати з перебоями. Стук у пральній машині - це не лише неприємний звук, але й сигнал про можливу серйозну несправність. Чому пралка починає стукати та грюкати при віджимі і наскільки небезпечні ці симптоми?

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які можуть бути поширені технічні причини стукання та вібрації вашої пральної машини під час роботи.

Основні причини появи стуку

Стук у пральній машині під час віджиму може виникати з різних причин:

Знос амортизаторів. Амортизатори забезпечують плавну роботу барабана, гасячи вібрації. Якщо вони зношуються, машина починає стукати, особливо під час віджиму.

Амортизатори забезпечують плавну роботу барабана, гасячи вібрації. Якщо вони зношуються, машина починає стукати, особливо під час віджиму. Нерівномірне розподілення білизни. Коли білизна збивається в груду, це призводить до порушення балансу, що викликає стук під час роботи.

Коли білизна збивається в груду, це призводить до порушення балансу, що викликає стук під час роботи. Неправильний монтаж. Якщо пральна машина встановлена на нерівній поверхні або без дотримання інструкцій, це може спричинити сильні вібрації.

Якщо пральна машина встановлена на нерівній поверхні або без дотримання інструкцій, це може спричинити сильні вібрації. Потрапляння сторонніх предметів. Невеликі предмети, такі як монети або ґудзики, можуть потрапити в барабан або корпус, викликаючи стук.

Невеликі предмети, такі як монети або ґудзики, можуть потрапити в барабан або корпус, викликаючи стук. Проблеми з підшипниками. Зношені або пошкоджені підшипники створюють сильний шум під час обертання барабана.

Зношені або пошкоджені підшипники створюють сильний шум під час обертання барабана. Відкручені противаги. Противаги забезпечують стійкість барабана, і якщо вони розхитуються, це може призвести до стуку.

Противаги забезпечують стійкість барабана, і якщо вони розхитуються, це може призвести до стуку. Пошкодження мережевого фільтра. Якщо фільтр не закріплений належним чином, він може стукати під час роботи машини.

Нерівномірне розподілення білизни: як уникнути стуку

Одна з найпоширеніших причин стуку - це неправильний розподіл білизни в барабані. Особливо це стосується старих моделей пральних машин.

Коли білизна збивається в купу, барабан починає нерівномірно обертатися, що викликає стук. Для розв'язання цієї проблеми слід регулярно перевіряти розподіл речей у барабані перед початком циклу.

Сучасні пральні машини оснащені функцією автоматичного розподілу білизни, що значно зменшує ймовірність виникнення такої проблеми.

Речі у машинку треба складати не купою, а роздільно, по черзі (фото: Freepik.com)

Проблеми з монтажем і налаштуванням

Неправильний монтаж пральної машини - ще одна причина стуку. Якщо машина встановлена на нерівній поверхні або не за рівнем, вона буде сильно вібрувати і стукати під час віджиму.

Перед установкою пральної машини важливо переконатися, що підлога рівна, а ніжки машини налаштовані правильно. Використання антивібраційних килимків також може допомогти зменшити стук і вібрацію.

Потрапляння сторонніх предметів у барабан

Інша часта причина стуку - це потрапляння сторонніх предметів у барабан або корпус пральної машини. Це можуть бути монети, ґудзики, шпильки та інші дрібні предмети, які залишилися в кишенях одягу.

Під час обертання барабана вони можуть створювати сильний стук. Для уникнення цього слід перевіряти кишені одягу перед завантаженням його в пральну машину. Якщо ж сторонні предмети вже потрапили в машину, їх можна дістати через манжету люка або шляхом зняття задньої панелі машини.

Іноді важкі металеві предмети можуть навіть пошкодити прозори кришку машинки (фото: Pixabay.com)

Знос підшипників та амортизаторів

Зношені підшипники та амортизатори - це серйозні причини стуку, які потребують негайного втручання. Підшипники забезпечують плавне обертання барабана, і коли вони зношуються, це призводить до появи гучного стуку.

Амортизатори, своєю чергою, гасять вібрації, і їхній знос також викликає стук. Якщо ви помітили такі симптоми, найкраще звернутися до майстра для заміни деталей.

Пошкодження та розхитування противаг

Противаги в пральній машині служать для стабілізації барабана під час віджиму. Якщо вони розхитуються або пошкоджуються, це призводить до появи стуку.

Розв'язати проблему можна шляхом підтягування болтів, які кріплять противаги, або заміною пошкодженої деталі.