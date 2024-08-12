Гудбай, стиралка! 9 действий, быстро портящих стиральную машину

Стиральная машина - один из самых сложных бытовых приборов в квартире. Здесь есть и двигатель, и насос, и нагреватель, и много электроники. А чем сложнее устройство, тем легче оно может выйти из строя. Какие ошибочные действия портят стиралку и сокращают время ее жизни?

РБК-Украина (проект Styler) сделало материал, в котором перечисляются те неправильные действия при использовании стиральной машинки, которые многие из нас, к сожалению, делают каждый день.

Не перегружайте барабан

Иногда хочется запихнуть в стиралку все за один раз, но лучше не рисковать. Переполненный барабан не только увеличивает вибрацию, но может повредить саму машину.

Чтобы все постирать как следует, соблюдайте правила: хлопок - полный барабан, синтетика - наполовину, а шерсть - треть.

Забудьте о "клубках" вещей

Бросаете вещи в барабан как есть? Остановитесь! Если запихнуть их все вместе, они могут не только плохо постираться, но и испортить саму технику.

Складывайте вещи отдельно, чтобы избежать проблем и получить свежее, чистое белье на выходе.

Перегрузка машинки очень быстро сокращает срок ее жизни (фото: Freepik.com)

Дайте машинке подышать

Закрыли дверцу сразу после стирки? Это не самая лучшая идея. Остающаяся внутри влага быстро превратится в плесень на уплотнительной резинке, а в отсеке для порошка - в неприятные остатки.

Дайте барабану и контейнеру для моющих средств возможность просохнуть, и ваша машина будет оставаться свежей и чистой дольше.

Правильный уход за машиной

Использование абразивов, хлора и металлических щеток для чистки - это прямая дорога к поломке.

Лучше обойтись мягким мыльным раствором и специальными средствами для нержавейки. Сохранить машину в идеальном состоянии поможет также регулярная чистка с помощью зубной щетки.

Не забудьте о карманах

Сколько раз вы уже вытаскивали из стиральной машины забытые монеты или шпильки? Эти безделушки могут нанести большой вред: поцарапать ткань, застрять в сливном фильтре или даже повредить барабан. Поэтому перед тем как загрузить вещи в стиральную машину, вытряхните все из карманов.

Не пренебрегайте опасными симптомами

Ваша стиральная машина состоит из множества деталей, которые должны работать как часы.

Если вы вдруг услышите странные звуки из машины, почувствуете неприятный запах или заметите плесень у ручки, не стоит закрывать на это глаза. Поврежденная стиральная машина не только не справится со своей задачей, но может совсем сломаться.

Если стиралка демонстрирует подозрительное поведение, лучше обратиться к мастеру (фото: Freepik.com)

Смягчайте воду

Жесткая вода - враг вашей стиральной машины. Известковый налет постепенно уничтожает внутренние детали техники. Используйте средства для смягчения воды, чтобы продлить жизнь вашей помощнице и обеспечить ее бесперебойную работу.

Переключение режимов на лету

Если во время стирки решили добавить еще одну опцию, например дополнительное полоскание, не забудьте сначала нажать паузу. Неправильное переключение режимов может повредить электронику машины, а этого точно хочется избежать.

Уксус - с осторожностью

Не стоит заливать уксус ведрами в стиральную машину. Хотя он помогает освежить белье, чрезмерное его использование может разрушить уплотнители и шланги. Если вы решили использовать уксус, делайте это дозировано и с умом.