Рецепт справжнього кримськотатарського солодкого пирога фулту: дешево й неймовірно смачно

Солодкий пиріг фулту з гарбузом і волоськими горіхами вважається традиційною кримськотатарською стравою, яку готували до новорічних свят.

Інгредієнти пирога

Для начинки:

Гарбуз почищений - 1 кг

Сіль - 5 г

Цукор - 200 г

Грецькі горіхи - 300 г

Для тіста:

Вода - 250 мл

Борошно - 4 склянки

Сіль - 6 г

Олія соняшникова - 60 мл

Для змащування пирога - 1 яєчний жовток.

Фото: Такий вигляд може мати наш готовий пиріг фулту (yizhakultura)

Важливий нюанс: можна взяти готове листкове тісто або тісто філо. Традиційно фулту готують з витяжного тіста, яке розкачують тонко, завширшки до 1-2 міліметри.

Покрокове приготування фулту

Натираємо гарбуз на крупній тертці. Присипаємо дрібкою солі та цукром та лишаємо на 30 хвилин, щоб пустив сік. Після цього зайвий сік зливаємо. Можна трохи вичавити сік із м’якоті, щоб начинка не була надто вологою. Горіхи подрібнюємо ножем та перемішуємо з цукром.

Готуємо тісто (або розкачуємо готове). Для цього потрібно замісити еластичне тісто з борошна, води й солі. Коли тісто вже перестане прилипати до рук, його необхідно місити ще 10 хвилин. Накриваємо тісто плівкою або рушником і лишаємо на 40 хвилин.

Тісто ділимо на дві частини. Кожну частину розкачуємо качалкою, а згодом розтягуємо руками, аж поки лист не стане напівпрозорим. Розкачане тісто щедро змащуємо рослинною олією. Викладаємо другий шар тіста, знову змащуємо рослинною олією.

На лист рівномірно викладаємо гарбуз і подрібнені горіхи. Обережно завиваємо тісто разом із начинкою в рулон. Викладаємо равликом у сковорідку або круглу форму для випікання. Робимо надрізи від центру до країв, змащуємо жовтком.

Ставимо в розігріту до 200 градусів духову шафу. Випікати треба 40 хвилин при 180 градусах.

Після випікання викладіть пиріг на полотняний рушник і зверху також покладіть серветку чи рушник. Лишіть охолоджуватись.