ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Рецепт справжнього кримськотатарського солодкого пирога фулту: дешево й неймовірно смачно

Новость на русском →
Неділя 21 листопада 2021 07:25
Рецепт справжнього кримськотатарського солодкого пирога фулту: дешево й неймовірно смачно Фото: Як приготувати справжній кримськотатарський пиріг фулту (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Солодкий пиріг фулту з гарбузом і волоськими горіхами вважається традиційною кримськотатарською стравою, яку готували до новорічних свят.

Рецептом поділилася Голова Центру прикладної антропології, дослідниця культури кримськотатарського народу Ольга Соболева, пише Їzhakultura.

Інгредієнти пирога

Для начинки:

Гарбуз почищений - 1 кг
Сіль - 5 г
Цукор - 200 г
Грецькі горіхи - 300 г

Для тіста:

Вода - 250 мл
Борошно - 4 склянки
Сіль - 6 г
Олія соняшникова - 60 мл

Для змащування пирога - 1 яєчний жовток.

Рецепт справжнього кримськотатарського солодкого пирога фулту: дешево й неймовірно смачно

Фото: Такий вигляд може мати наш готовий пиріг фулту (yizhakultura)

Важливий нюанс: можна взяти готове листкове тісто або тісто філо. Традиційно фулту готують з витяжного тіста, яке розкачують тонко, завширшки до 1-2 міліметри.

Покрокове приготування фулту

Натираємо гарбуз на крупній тертці. Присипаємо дрібкою солі та цукром та лишаємо на 30 хвилин, щоб пустив сік. Після цього зайвий сік зливаємо. Можна трохи вичавити сік із м’якоті, щоб начинка не була надто вологою. Горіхи подрібнюємо ножем та перемішуємо з цукром.

Готуємо тісто (або розкачуємо готове). Для цього потрібно замісити еластичне тісто з борошна, води й солі. Коли тісто вже перестане прилипати до рук, його необхідно місити ще 10 хвилин. Накриваємо тісто плівкою або рушником і лишаємо на 40 хвилин.

Тісто ділимо на дві частини. Кожну частину розкачуємо качалкою, а згодом розтягуємо руками, аж поки лист не стане напівпрозорим. Розкачане тісто щедро змащуємо рослинною олією. Викладаємо другий шар тіста, знову змащуємо рослинною олією.

На лист рівномірно викладаємо гарбуз і подрібнені горіхи. Обережно завиваємо тісто разом із начинкою в рулон. Викладаємо равликом у сковорідку або круглу форму для випікання. Робимо надрізи від центру до країв, змащуємо жовтком.

Ставимо в розігріту до 200 градусів духову шафу. Випікати треба 40 хвилин при 180 градусах.

Після випікання викладіть пиріг на полотняний рушник і зверху також покладіть серветку чи рушник. Лишіть охолоджуватись.

Раніше ми писали про те, як приготувати справжній кримськотатарський м'ясний пиріг кобєте.

Також шеф-кухар поділився секретами приготування суші "Філадельфія".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Собор Архістратига Михаїла 2021: що сьогодні строго не можна робити і головні прикмети
Собор Архістратига Михаїла 2021: що сьогодні строго не можна робити і головні прикмети