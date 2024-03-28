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Традиционное украинское постное блюдо Сычики: этот рецепт уже почти забыли

Четверг 28 марта 2024 07:00
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Традиционное украинское постное блюдо Сычики: этот рецепт уже почти забыли Как приготовить старинное постное блюдо сичики (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Сычики – народное украинское блюдо родом из Сумской области. Там их готовят преимущественно в Великий пост. Хотя это блюдо очень питательное, полезное, вкусное и очень интересное. Приготовить сычики будет очень просто.

Как готовить сычики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинские рецепты".

Что вам понадобится:

  • Фасоль - 500 г
  • Лук - 1 шт.
  • Масло растительное - 3 ст. ложки
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - по своему вкусу
  • Соленые огурцы

Как готовить сычики

Фасоль нужно залить водой и оставить на ночь. Затем выкладываем замоченную фасоль в кастрюлю, заливаем чистой водой и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим до готовности - это примерно 1 час. После сливаем лишнюю жидкость и толчем фасоль до состояния пюре.

На сковородку наливаем растительное масло, ставим на огонь, нагреваем. Лук режем кубиком и выкладываем на сковородку. Жарим, помешивая, до золотистого цвета.

Даем маслу от лука стечь и добавляем лук в пюре из фасоли. Хорошо все перемешиваем. Горячее масло отдельно добавляем к выжатому чесноку и щепотке соли, перемешиваем. Это – заливка для сычиков.

Из фасолевого пюре руками формируем шарики, выкладываем на тарелку, сверху поливаем чесночной заправкой.

На стол сычики подаются с солеными или маринованными огурцами.

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Рецепты Приготовление Украинская кухня
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