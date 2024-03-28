Вкусный рецепт пампушек с маком, которые просто тают во рту

Такой десерт, как пампушки, распространенный на территории всей Украины - и был таким ранее. Хотя приготовление требует определенных усилий, вкус пампушек, которые можно есть как на праздник, так и каждый день, стоит этого.

О том, как готовить пампушки с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Ингредиенты для пампушек

Для приготовления вкусных пампушек вам понадобятся:

Мука - 800-850 г

Вода теплая (37градусов) - 500 мл

Дрожжи свежие - 30 г

Масло растительное (для теста) - 100 г

Сахар - 120 г

Ванильный сахар - 10 г

Спирт (например, водка) - 2 ст. л.

Маковая начинка - 500-700 г

Соль - щепотка

Как готовить пампушки с маком

Первый этап в приготовлении пампушек - приготовление опары. Для этого дрожжи раскрошите руками в глубокую миску - измельчение ускорит процесс их активации, посыпьте 1 ст. л. сахара и перемешайте смесь, слегка растирая дрожжи ложкой. Муку просейте в отдельную миску и оставьте в теплом помещении.

Растворенные в сахаре дрожжи (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После этого засыпьте в дрожжи 3 ст. л. просеянной муки и тщательно перемешайте. Влейте 100 мл воды и снова размешайте смесь, повторите действие, влив 150 мл воды. Накройте миску с опарой полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут.

Готовая опара для пампушек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Готовая опара увеличится в объеме примерно в три раза, это сделает пампушки рыхлыми во время выпечки.

В большую миску пересыпьте почти всю муку, оставив примерно 5 ст. л., и влейте опару. Для лучшего затворения теста и однородной консистенции необходимо соблюдать последовательность соединения муки с опарой.

Добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и спирт, немного размешайте смесь ложкой и добавьте масло и остатки воды, обязательно теплой. Замесите тесто, постепенно добавляя муку.

Вымешанное тесто должно быть однородным и не липнуть к рукам (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда тесто перестанет прилипать к рукам, накройте миску с ним полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа. После этого тесто, успевшее вырасти, разомните руками, чтобы выгнать лишний воздух.

Поверхность для раскатывания теста присыпьте небольшим количеством муки, тесто для облегчения процесса разделите на две части - одну из них, с которой будете работать позже, положите обратно в миску и накройте посуду полотенцем, чтобы избежать обветривания.

Поставьте маковую начинку в теплое место, чтобы она нагрелась - это будет влиять на то, насколько подрастут пампушки.

Раскатайте пласт теста толщиной 1-1,5 см и стаканом, присыпанным мукой, вырежьте одинаковые круглые формы.

Заготовки для пампушек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В центр каждой лепешки выложите 1 ч. л. маковой начинки и сформируйте пампушки - для этого хорошо склейте края теста и сформуйте шарик.

Сформированная пампушка с маком (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пампушки еще будут расти, поэтому присыпьте поднос мукой, чтобы изделия не прилипли, переложите на него будущие пампушки и подержите в тепле 15 минут. Таким методом слепите пампушки из остального теста.

Пампушки жарятся в масле, поэтому для этого возьмите глубокую сковороду, или кастрюлю. Влейте столько масла, чтобы пампушки смогли в нем свободно плавать, опрокидываясь с боку на бок, и разогрейте жидкость до легкого булькания.

Осторожно переложите в масло пампушки. Когда они подрумянятся с одной стороны, переверните их ложкой и дожарьте до равномерной золотистой корочки.

Подрумяненные пампушки с маковой начинкой (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Переложите пампушки на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло после жарки, дайте едва остыть, чтобы не обжечься - и пышные, ароматные пампушки можно есть.