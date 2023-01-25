ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко

Новина українською →
Среда 25 января 2023 12:47
Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко Фото: Рецепт шоколадного печенья (vkurse.kz)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадное пирожное без выпечки очень легко приготовить дома. Его вкус порадует вас и ваших близких.

Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Лиза Глинская.

Для пирожных вам понадобятся

  • 350 г печенья (1 уп)
  • 70 мл молока (5 ст. л)
  • 20 г какао порошка (2 ст.л. без горки)
  • 150 г вареной сгущенки (5 ст.л.)
  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)
  • 50 г грецкого ореха (8 шт)
  • Соль по вкусу.

Как приготовить пирожные

Отложите для начала в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка – используем для обсыпки. Возьмите печенье и сделайте из него крошку.

Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешайте.

Добавьте молоко комнатной температуры. Перемешайте и объедините с печеньем. Сделайте просыпку. Смешайте печенье, орехи и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в крошке. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко

Лиза Глинская поделилась рецептом пирожных (фото:.instagram.com/lizaglinskaya)

Читайте также, как приготовить Наполеон без взбивания.

Раньше мы писали, как приготовить самый дешевый торт без яиц, молока или сливочного масла.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт тістечко