Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко
Шоколадное пирожное без выпечки очень легко приготовить дома. Его вкус порадует вас и ваших близких.
Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Лиза Глинская.
Для пирожных вам понадобятся
- 350 г печенья (1 уп)
- 70 мл молока (5 ст. л)
- 20 г какао порошка (2 ст.л. без горки)
- 150 г вареной сгущенки (5 ст.л.)
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)
- 50 г грецкого ореха (8 шт)
- Соль по вкусу.
Как приготовить пирожные
Отложите для начала в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка – используем для обсыпки. Возьмите печенье и сделайте из него крошку.
Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешайте.
Добавьте молоко комнатной температуры. Перемешайте и объедините с печеньем. Сделайте просыпку. Смешайте печенье, орехи и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в крошке. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Лиза Глинская поделилась рецептом пирожных (фото:.instagram.com/lizaglinskaya)
Читайте также, как приготовить Наполеон без взбивания.
Раньше мы писали, как приготовить самый дешевый торт без яиц, молока или сливочного масла.