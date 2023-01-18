Самый дешевый торт без яиц, молока или масла: рецепт шоколадного чуда
Шоколадный торт по особому рецепту – это невероятная вкуснота, которую испечь можно без лишних затрат и усилий. В его состав не входят яйца, молоко, масло или сметана, однако текстуру он имеет рыхлую и нежную, а вкус очень насыщенно-шоколадный.
Рецептом поделилась кулинар Лилия Цвит на своем канале в YouTube.
Ингредиенты на форму 25х35 см
Тесто:
- 3 стакана (600 г) муки
- 1 стакан (200 г) сахара
- 1 стакан (0,25 л) масла
- 50 г какао
- 1 пачка ванили
- 2 стакана (0,5 л) воды
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. соды
- 2 ст. л. уксуса
Для шоколадной глазури:
- 50 г какао
- 5 ст. л. (100 г) сахара
- 3 ст. л. масла
- 1 стакан (0,25 л) воды
Дополнительно:
- Любимое варенье – 250 мл.
Пошаговое приготовление
Соедините муку с сахаром и ванильным сахаром, добавьте соль, соду и какао. Тщательно перемешайте сухую смесь.
Отдельно соедините воду, масло и уксус.
Соедините жидкую и сухую смесь, хорошо перемешивая. Тесто должно получиться довольно жидким. Оставьте его на 10 минут.
Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут.
Разрежьте тесто на три коржа. Смажьте их любимым вареньем.
Приготовьте глазурь: в сотейнике соедините какао, сахар и растительное масло. Замесите густую массу. Постепенно добавьте воду, постоянно помешивая. Вскипятите и горячей глазурью смажьте торт. Оставьте на 2-3 часа постоять в холодильнике.
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