Рецепт найсмачніших шоколадних тістечок без випікання: швидко та легко
Шоколадне тістечко без випічки дуже легко приготувати вдома. Його смак порадує вас та ваших близьких.
Рецептом ласощів поділилася у Instagram кулінар Ліза Глінська.
Для тістечок вам знадобляться
- 350 г печива (1 уп)
- 70 мл молока (5 ст. л)
- 20 г какао-порошку (2 ст.л. без гірки)
- 150 г вареного згущеного молока (5 ст.л.)
- 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)
- 50 г волоського горіха (8 шт)
- Сіль за смаком.
Як приготувати тістечка?
Відкладіть для початку у бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао-порошку – використовуємо потім для обсипки. Візьміть печиво та зробіть з нього крихту.
Змішайте вершкове масло кімнатної температури, порошок какао, згущене молоко, сіль. Перемішайте.
Додайте молоко кімнатної температури. Перемішайте та об'єднайте з печивом. Зробіть посипку. Змішайте печиво, горіхи та какао. Сформуйте кульки, обваляйте у крихті. Поставте в холодильник на 2-3 години.
Ліза Глінська поділилася рецептом тістечок (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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