Рецепт найсмачніших шоколадних тістечок без випікання: швидко та легко

Шоколадне тістечко без випічки дуже легко приготувати вдома. Його смак порадує вас та ваших близьких.

Для тістечок вам знадобляться

350 г печива (1 уп)

70 мл молока (5 ст. л)

20 г какао-порошку (2 ст.л. без гірки)

150 г вареного згущеного молока (5 ст.л.)

100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)

50 г волоського горіха (8 шт)

Сіль за смаком.

Як приготувати тістечка?

Відкладіть для початку у бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао-порошку – використовуємо потім для обсипки. Візьміть печиво та зробіть з нього крихту.

Змішайте вершкове масло кімнатної температури, порошок какао, згущене молоко, сіль. Перемішайте.

Додайте молоко кімнатної температури. Перемішайте та об'єднайте з печивом. Зробіть посипку. Змішайте печиво, горіхи та какао. Сформуйте кульки, обваляйте у крихті. Поставте в холодильник на 2-3 години.

Ліза Глінська поділилася рецептом тістечок (фото: instagram.com/lizaglinskaya)