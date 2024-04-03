Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)

Всем нравится чизкейк, ведь это один из самых популярных десертов. Приготовить его можно по новому рецепту, а именно в формочках для кексов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.

Что понадобится

Рецепт очень прост, ведь для приготовления понадобится только три ингредиента.

Заранее подготовьте:

сыр кисломолочный - 500 г

яйца куриные - 3 шт.

сгущенка - 350 г

Чтобы десерт получился нежным, і сыра должна быть правильная текстура - без крупных комочков.

Способ приготовления

Сначала в чаше блендера нужно соединить творог, яйца и сгущенку. Все перебейте до однородности и распределите по формочкам.

Выпекайте чизкейки при температуре 165°C 20-25 минут.

По желанию в десерт можно добавить замороженные ягоды или шоколад.

Рецепт кексов из трех ингредиентов (скриншот)