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Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)

Среда 03 апреля 2024 18:08
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Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео) Рецепт мини-чизкейка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Всем нравится чизкейк, ведь это один из самых популярных десертов. Приготовить его можно по новому рецепту, а именно в формочках для кексов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.

Что понадобится

Рецепт очень прост, ведь для приготовления понадобится только три ингредиента.

Заранее подготовьте:

  • сыр кисломолочный - 500 г
  • яйца куриные - 3 шт.
  • сгущенка - 350 г

Чтобы десерт получился нежным, і сыра должна быть правильная текстура - без крупных комочков.

Способ приготовления

Сначала в чаше блендера нужно соединить творог, яйца и сгущенку. Все перебейте до однородности и распределите по формочкам.

Выпекайте чизкейки при температуре 165°C 20-25 минут.

По желанию в десерт можно добавить замороженные ягоды или шоколад.

Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)Рецепт кексов из трех ингредиентов (скриншот)

@dobrovolskyi_hchef Солодощі з трьох інгридієнтів. Це дуже просто. Але бережіться. Дуже солодко. Сир кисломолочний 500 г Яйця 3 шт Згущене молоко 1 банка. #чиз #чизкейк #запіканка #солодко #смачно оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi

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