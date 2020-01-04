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Різдвяний піст 2020: що категорично не можна робити перед святом

STYLERЖиття    04.01.2020 - 09:18
Різдвяний піст 2020: що категорично не можна робити перед святом
Різдво 2020 (Колаж РБК-Україна)

Які страви потрібно їсти напередодні Різдва і що не можна робити перед святом

Різдвяний піст у християн розпочався 28 листопада і триватиме він буде рівно 40 днів, до 6 січня. Основна ідея посту – це духовність. Людина перед Різдвом повинна очистити свою душу і тіло.

Різдвяний піст вважається самим суворим і має безліч обмежень. Церква його встановила для того, щоб духовно об'єднати християн з Богом. Протягом посту християни моляться за очищення від гріхів, дотримуються спеціального раціону і обмежують себе в розвагах. В період посту люди намагаються не лаятися, не кричати, стримувати себе від спокус і прощати інших людей.

Що категорично не можна робити в Різдвяний піст:

  • Сваритися з рідними, друзями і колегами
  • Варто звільнитися від гріховних помислів і пристрастей
  • Скоротити до мінімуму всі розваги: співи, танці, веселощі
  • Не вживати алкогольні напої
  • Не злитися, не вживати непристойні та лайливі слова.
  • Не засуджувати інших людей.
  • Не святкувати весілля і пишних днів народження

Під час Різдвяного посту дозволяється їсти овочі, фрукти і хліб. У раціоні повинні бути також гриби і каші. Іноді можна їсти рибу. Не можна їсти птицю, молочні продукти, м'ясо і яйця. Забороняється міцний алкоголь.

Під час свят, які припадають на період Різдвяного посту можна випити трохи червоного вина – це не вважається гріхом.

У середу і п'ятницю потрібно їсти продукти, які термічно не оброблялися. Крім того, в раціон потрібно включити горіхи, сирі або квашені овочі, сухофрукти та мед.

Напередодні Різдва варто віддати перевагу тушкованим і вареним страв:

4 січня, субота - варена їжа з рослинним маслом: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

5 січня, неділя - варена їжа з рослинним маслом: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

6 січня, понеділок - Святвечір. У переддень Різдва слід дотримуватися сухоїдіння: вживати хліб, воду, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

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