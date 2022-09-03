Рецепт приголомшливого і поживного печива: підійде для військових і дітей в школі
Біскотті - це італійське печиво, яке є дуже поживним. Його легко готувати, воно добре зберігається і підійде для передачі військовим, а також для дітей в школу.
Рецептом в Instagram поділилася кулінар Ліза Глинська.
Вам знадобляться
- 420 г борошна
- 220 г цукру
- 150 г яєць (3 шт)
- щіпка солі
- 7 г розпушувача
- 100 г горіхів (наявні)
- 100 г сушеної журавлини
- Ванільний цукор
- Цедра лимона або апельсина
- 20 г жовтка (1 шт)
- 15 мл води
Покроковий рецепт приготування
З'єднайте борошно, розпушувач, сіль, цедру лимона і ваніль. Перемішайте. Збийте яйця з цукром, змішайте з сухими інгредієнтами. Додайте обсмажені горіхи і журавлину. Вимішайте лопаткою.
Поділіть тісто на 4 частини. Підпилюючи борошном, сформуйте ковбаски і трохи притисніть зверху, щоб вони стали плоскими.
З'єднайте жовток з водою і промажте тісто. Надішліть в духовку, розігріту до 160 градусів на 15 хвилин. Біскотті не потрібно випікати до готовності.
Наріжте біскотті ножем для хліба слайсами товщиною 1-1,5 см та розкладіть на решітці і знову відправте в духовку – досушіть біскотті при температурі 140 градусів ще 15-20 хвилин.
Дайте печиву охолонути і все готово! Зберігати випічку можна протягом декількох тижнів в ємності з щільною кришкою.
Глинська представила рецепт біскотті (instagram.com/lizaglinskaya)
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