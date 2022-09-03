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Рецепт потрясающего и питательного печенья: подойдет для военных и детей в школе

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Суббота 03 сентября 2022 10:49
Рецепт потрясающего и питательного печенья: подойдет для военных и детей в школе Фото: Кулинар представила рецепт питательного печенья (Instagram)
Автор: Людмила Жукова

Бискотти - это итальянское печенье, которое является очень питательным. Его легко готовить, оно хорошо сохраняется и подойдет для передачи военным, а также для детей в школу.

Рецептом в Instagram поделилась кулинар Лиза Глинская.

Вам понадобятся

  • 420 г муки
  • 220 г сахара
  • 150 г яиц (3 шт)
  • щепотка соли
  • 7 г разрыхлителя
  • 100 г орехов (имеющиеся в наличии)
  • 100 г сушеной клюквы
  • Ванильный сахар
  • Цедра лимона или апельсина
  • 20 г желтка (1 шт)
  • 15 мл воды

Пошаговый рецепт приготовления

Соедините муку, разрыхлитель, соль, цедру лимона и ваниль. Перемешайте. Взбейте яйца с сахаром, смешайте с сухими ингредиентами.
Добавьте обжаренные орехи и клюкву. Вымешайте лопаткой.

Поделите тесто на 4 части. Подпыливая мукой, сформируйте колбаски и немного прижмите сверху, чтобы они стали плоскими.

Соедините желток с водой и промажьте тесто. Отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов на 15 минут. Бискотти не нужно выпекать до готовности.

Нарежьте бискотти ножом для хлеба слайсами толщиной 1-1,5 см. Разложите на решетке и снова отправьте в духовку – досушите бискотти при температуре 140 градусов еще 15-20 минут.

Дайте печенью остыть и все готово! Хранить выпечку можно в течение нескольких недель в емкости с плотной крышкой.

Рецепт потрясающего и питательного печенья: подойдет для военных и детей в школеГлинская представила рецепт бискотти (instagram.com/lizaglinskaya)

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