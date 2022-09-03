Рецепт потрясающего и питательного печенья: подойдет для военных и детей в школе
Бискотти - это итальянское печенье, которое является очень питательным. Его легко готовить, оно хорошо сохраняется и подойдет для передачи военным, а также для детей в школу.
Рецептом в Instagram поделилась кулинар Лиза Глинская.
Вам понадобятся
- 420 г муки
- 220 г сахара
- 150 г яиц (3 шт)
- щепотка соли
- 7 г разрыхлителя
- 100 г орехов (имеющиеся в наличии)
- 100 г сушеной клюквы
- Ванильный сахар
- Цедра лимона или апельсина
- 20 г желтка (1 шт)
- 15 мл воды
Пошаговый рецепт приготовления
Соедините муку, разрыхлитель, соль, цедру лимона и ваниль. Перемешайте. Взбейте яйца с сахаром, смешайте с сухими ингредиентами.
Добавьте обжаренные орехи и клюкву. Вымешайте лопаткой.
Поделите тесто на 4 части. Подпыливая мукой, сформируйте колбаски и немного прижмите сверху, чтобы они стали плоскими.
Соедините желток с водой и промажьте тесто. Отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов на 15 минут. Бискотти не нужно выпекать до готовности.
Нарежьте бискотти ножом для хлеба слайсами толщиной 1-1,5 см. Разложите на решетке и снова отправьте в духовку – досушите бискотти при температуре 140 градусов еще 15-20 минут.
Дайте печенью остыть и все готово! Хранить выпечку можно в течение нескольких недель в емкости с плотной крышкой.
Глинская представила рецепт бискотти (instagram.com/lizaglinskaya)
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