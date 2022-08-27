Рецепт смачного печива брауні від відомого кулінара: легко і просто

Шоколадне печиво брауні - відмінний привід порадувати своїх близьких людей, адже приготувати його дуже просто. Результат вас точно порадує.

Вам знадобляться такі інгредієнти

200 г чорного або молочного шоколаду (1 склянка)

50 г вершкового масла (1/4 частина упаковки)

100 г яєць (2 штуки)

130 г цукру (6 ст. л)

100 г борошна (3/4 склянки)

5 г розпушувача (1 ч. л.)

сіль

Покроковий рецепт приготування

Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. Відставте ненадовго.

Змішайте шоколад з вершковим маслом, розтопіть. У чаші комбайна змішайте яйця з цукром. Збийте отриману масу. Додайте в шоколадно-вершкову масу. Продовжуйте збивати.

Потім додайте сухі інгредієнти, продовжуйте збивати і перемішувати.

Перелийте масу в миску. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 3 години.

Сформуйте кульки, розміром з волоський горіх, викладіть їх на пергамент, на великій відстані один від одного. Випікайте при температурі 175 градусів, 12 хвилин. Смачного!

Ось таке печиво у вас повинно вийти (фото: instagram.com/lizaglinskaya)