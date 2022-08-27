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Рецепт смачного печива брауні від відомого кулінара: легко і просто

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Субота 27 серпня 2022 10:47
Рецепт смачного печива брауні від відомого кулінара: легко і просто Фото: Рецепт печива брауні від Глинської (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадне печиво брауні - відмінний привід порадувати своїх близьких людей, адже приготувати його дуже просто. Результат вас точно порадує.

Рецептом смаколиків поділилася кулінар Ліза Глинська.

Вам знадобляться такі інгредієнти

  • 200 г чорного або молочного шоколаду (1 склянка)
  • 50 г вершкового масла (1/4 частина упаковки)
  • 100 г яєць (2 штуки)
  • 130 г цукру (6 ст. л)
  • 100 г борошна (3/4 склянки)
  • 5 г розпушувача (1 ч. л.)
  • сіль

Покроковий рецепт приготування

Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. Відставте ненадовго.
Змішайте шоколад з вершковим маслом, розтопіть. У чаші комбайна змішайте яйця з цукром. Збийте отриману масу. Додайте в шоколадно-вершкову масу. Продовжуйте збивати.

Потім додайте сухі інгредієнти, продовжуйте збивати і перемішувати.
Перелийте масу в миску. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 3 години.

Сформуйте кульки, розміром з волоський горіх, викладіть їх на пергамент, на великій відстані один від одного. Випікайте при температурі 175 градусів, 12 хвилин. Смачного!

Рецепт смачного печива брауні від відомого кулінара: легко і простоОсь таке печиво у вас повинно вийти (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Раніше ми писали про рецепт домашньої "Нутелли" від іншої кулінарки.

Також повідомлялося, як зробити домашній твердий сир "з дірочками".

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