Рецепт смачного печива брауні від відомого кулінара: легко і просто
Шоколадне печиво брауні - відмінний привід порадувати своїх близьких людей, адже приготувати його дуже просто. Результат вас точно порадує.
Рецептом смаколиків поділилася кулінар Ліза Глинська.
Вам знадобляться такі інгредієнти
- 200 г чорного або молочного шоколаду (1 склянка)
- 50 г вершкового масла (1/4 частина упаковки)
- 100 г яєць (2 штуки)
- 130 г цукру (6 ст. л)
- 100 г борошна (3/4 склянки)
- 5 г розпушувача (1 ч. л.)
- сіль
Покроковий рецепт приготування
Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. Відставте ненадовго.
Змішайте шоколад з вершковим маслом, розтопіть. У чаші комбайна змішайте яйця з цукром. Збийте отриману масу. Додайте в шоколадно-вершкову масу. Продовжуйте збивати.
Потім додайте сухі інгредієнти, продовжуйте збивати і перемішувати.
Перелийте масу в миску. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 3 години.
Сформуйте кульки, розміром з волоський горіх, викладіть їх на пергамент, на великій відстані один від одного. Випікайте при температурі 175 градусів, 12 хвилин. Смачного!
Ось таке печиво у вас повинно вийти (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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