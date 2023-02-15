Они получаются всегда! Клопотенко дал рецепт легендарных сырников

Приготовление вкусных сырников дело не такое уж простое дело, и у многих вызывает сложности. Это блюдо не оставляет равнодушным никого. И вы легко можете научиться его готовить всего за 20 минут.

Для сырников возьмите:

400 г творога (9 % жирности)

1 яйцо

3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки)

3 ст. л. сахара

3-4 ст. л. подсолнечное масло для жарки

1 щепотка соли

10 г ванильный сахар

Пошаговый рецепт приготовления

Творог (400 г) переложите в небольшую стеклянную или пластиковую миску. Добавьте щепотку соли, одно яйцо, 3 ст. л. сахара, и 10 г ванильного сахара. Творог для сырников можно использовать как базарный, так и магазинный. Главное, чтобы он был не кислым и не сильно влажным. Если используете магазинный творог, то берите творог в мягких полиэтиленовых пакетах.

После того, как вы положите все ингредиенты в миску, перемешайте их до получения однородной массы. Для этого лучше всего использовать обычную вилку, ложку или толкушку для картофеля.

К полученной творожной смеси добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на одну столовую ложку муки больше. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными.

Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Приплюсните шарики руками, чтобы получились красивые небольшие сырники. Теперь запанируйте сырники в муке, чтобы они не потеряли форму и зажарились до аппетитной корочки.

Разогрейте антипригарную сковородку с 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне. Сковородка для сырников должна хорошо разогреться. Не уменьшайте огонь при жарке, так у вас получится идеальная прожарка. Следите, чтобы сырники не пригорели. Для вкусной корочки обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны.

Чтобы удалить лишнее масло с готовых сырников, переложите их сначала на бумажное полотенце. Затем переложите сырники в тарелки для подачи, посыпьте немного сахарной пудрой, добавьте варенье или сметану. Приятного аппетита!

Легендарные сырники от Клопотенко получаются такими (фото: klopotenko.com)