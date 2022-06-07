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Рецепт улюбленого напою Єлизавети II: зможе приготувати кожен

Рецепт улюбленого напою Єлизавели ІІ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Королева Великої Британії Єлизавета II відзначає платинову річницю правління - 70 років. З цієї нагоди ніхто не відмовиться від улюбленого напою королеви - коктейль з "Дюбонне".

Як його приготувати, повідомляє Express.

Цей коктейль був у популярний у Великобританії протягом 1920-х років.

Королева Єлизавета II продовжила традицію пити улюблений аперитив її матері. Її Величність віддає перевагу співвідношенню "Дюбонне" і джину 2:1.

Ароматний французький аперитив став настільки важливим для королівської родини, що у 2021 році він отримав королівський ордер.

Коктейль "Дюбонне" з'явився у Великобританії на початку 1900-х років. Він виник через те, що "Дюбонне" є досить гірким, коли його споживають самим, але і добре поєднується з джином.

Приготувати класичний коктейль з "Дюбонне" не складно.

Це основний коктейль, який можна знайти в більшості алкогольних магазинів у Великобританії і подається він у вусіх королівських резиденціях.

Як приготувати

Знадобляться наступні інгредієнти:

  • 30 грам джину (королева віддає перевагу лондонському сухому джину Gordon's);
  • 56 грам аперитиву "Дюбонне";
  • скибка лимона;
  • кубики льоду.

Потрібно налити джин і "Дюбонне" в невеликий келих або чашу та додати лимон.

Потім зверху посипати двома ідеально пропорційними кубиками льоду.

Раніше ми повідомляли, що у королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям.

Також ми писали, що на честь ювілею королеви у Великобританії з'явилося вісім нових міст.

Окрім того, Єлизавета II запускає парфуми для собак.

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Єлизавета II