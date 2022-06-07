Рецепт улюбленого напою Єлизавети II: зможе приготувати кожен

Королева Великої Британії Єлизавета II відзначає платинову річницю правління - 70 років. З цієї нагоди ніхто не відмовиться від улюбленого напою королеви - коктейль з "Дюбонне".
Як його приготувати, повідомляє Express.
Цей коктейль був у популярний у Великобританії протягом 1920-х років.
Королева Єлизавета II продовжила традицію пити улюблений аперитив її матері. Її Величність віддає перевагу співвідношенню "Дюбонне" і джину 2:1.
Ароматний французький аперитив став настільки важливим для королівської родини, що у 2021 році він отримав королівський ордер.
Коктейль "Дюбонне" з'явився у Великобританії на початку 1900-х років. Він виник через те, що "Дюбонне" є досить гірким, коли його споживають самим, але і добре поєднується з джином.
Приготувати класичний коктейль з "Дюбонне" не складно.
Це основний коктейль, який можна знайти в більшості алкогольних магазинів у Великобританії і подається він у вусіх королівських резиденціях.
Знадобляться наступні інгредієнти:
Потрібно налити джин і "Дюбонне" в невеликий келих або чашу та додати лимон.
Потім зверху посипати двома ідеально пропорційними кубиками льоду.
Раніше ми повідомляли, що у королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям.
Також ми писали, що на честь ювілею королеви у Великобританії з'явилося вісім нових міст.
Окрім того, Єлизавета II запускає парфуми для собак.