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У королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям: вона пропустить ще один захід

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Великобританія, Вівторок 10 травня 2022 12:57
У королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям: вона пропустить ще один захід Фото: у королеви Єлизавети II серйозні проблеми зі здоров'ям (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Королева Єлизавета II відмовилася від участі в черговому заході. Цього разу вона, вперше за останні 59 років, не буде присутня на державному відкритті парламенту у Вестмінстерському палаці. Під питанням і інші заходи найближчим часом.

Що сталося з королевою Єлизаветою і як пояснюють її відсутність у Букінгемському палаці – читайте нижче.

У королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям почалися вже давно. За останні кілька місяців вона змушена була відмовитися від участі в декількох офіційних заходах.

Восени вона була госпіталізована, і після перебування в лікарні лікарі рекомендували їй відпочити. Кілька разів після цього її бачили на публічних заходах з тростиною. А в лютому королева перехворіла на коронавірус і зізнавалася, що відчуває себе "втомленою і виснаженою".

"Королева продовжує відчувати епізодичні проблеми з мобільністю, і, порадившись зі своїми лікарями, вона неохоче вирішила, що не буде відвідувати державне відкриття парламенту 10 травня", - повідомляє представник Букінгемського палацу.

У королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям: вона пропустить ще один захід

Фото: Королева Єлизавета II (Getty Images)

А інсайдери з її оточення розповідають, що у 95-річної королеви досить серйозні проблеми зі здоров'ям. Нещодавно вона переїхала в Віндзорський замок і все частіше змушена пересуватися в колясці.

Її щорічну промову на державному відкритті парламенту зачитає старший принц Чарльз. На церемонії буде присутній також принц Вільям.

Варто відзначити, що за 59 років королева Єлизавета вперше пропустить цей захід. За 70 років свого правління королева Єлизавета двічі пропустила державне відкриття парламенту: в 1959 році - через вагітність принцом Ендрю, і в 1963 році – через вагітність принцом Едвардом.

У королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям: вона пропустить ще один захід

Фото: Королева Єлизавета II (Getty Images)

Державне відкриття парламенту - важлива історична подія. Монарх приїжджає в Вестмінстерське абатство в кареті, яка супроводжується кінною гвардією. Коли весь парламент збирається, Її Величність виголошує промову. Зазвичай це законодавча програма правління на майбутню сесію парламенту.

Через чотири тижні в Британії відзначатимуть її 70-річний ювілей правління на престолі. Заплановано багато заходів і чотири дні святкування. На цей момент невідомо, чи зможе королева відвідати всі заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що королева Єлизавета зробила "щедру приватну" пожертву до Фонду допомоги українським біженцям.

А також розповідали про те, що стало відомо про важку хворобу королеви Єлизавети II.

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Єлизавета II
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