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На честь ювілею королеви. У Великобританії з'явилося вісім нових міст

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Лондон, П'ятниця 20 травня 2022 06:49
На честь ювілею королеви. У Великобританії з'явилося вісім нових міст Прапор Великобританії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вісім населених пунктів Великої Британії отримали статус міста до платинового ювілею британського монарха. У 2022 році королева Єлизавета II святкує 70-річчя сходження на престол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Серед новостворених міст - Мілтон Кейнс в Англії, Данфермлін в Шотландії, Бангор в Північній Ірландії, Рексхем в Уельсі, а також кілька населених пунктів на заморських територіях. Претенденти на звання міста повинні були протягом минулого року продемонструвати свою культурну спадщину.

Останнє змагання за отримання права називатися містом проводилося десять років тому на честь ознаменування діамантового ювілею королеви. Розширення сім'ї британських міст збільшило кількість міст на материковій частині Великобританії до 76 одиниць, з них 55 розташовано в Англії, вісім в Шотландії, сім в Уельсі і шість в Північній Ірландії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Британія передасть Україні озброєння на 1,3 млрд стерлінгів. Також сьогодні Уряд Великобританії затвердило нові санкції проти трьох російських авіакомпаній.

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Великобританія Єлизавета II Королева Англії
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