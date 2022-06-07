Рецепт любимого напитка Елизаветы II: сможет приготовить каждый

Этот коктейль был популярен в Великобритании в течение 1920-х годов.

Королева Елизавета II продолжила традицию пить любимый аперитив ее матери. Ее Величество предпочитает соотношение "Дюбонне" и джина 2:1.

Ароматный французский аперитив стал настолько важным для королевской семьи, что в 2021 году он получил королевский ордер.

Коктейль "Дюбонне" появился в Великобритании в начале 1900-х годов. Он возник из-за того, что "Дюбонне" является довольно горьким, когда его потребляют самим, но и хорошо сочетается с джином.

Приготовить классический коктейль из "Дюбонне" несложно.

Это основной коктейль, который можно найти в большинстве алкогольных магазинов в Великобритании и подается он во всех королевских резиденциях.

Как приготовить

Понадобятся следующие ингредиенты:

30 грамм джина (королева предпочитает лондонский сухой джин Gordon's);

56 грамм аперитиву "Дюбонне";

ломтик лимона;

кубики льда.

Нужно налить джин и "Дюбонне" в небольшой бокал или чашу и добавить лимон.

Затем сверху посыпать двумя идеально пропорциональными кубиками льда.