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Рецепт любимого напитка Елизаветы II: сможет приготовить каждый

Рецепт любимого напитка Елизаветы II (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Королева Великобритании Елизавета II отмечает платиновую годовщину правления - 70 лет. По этому случаю никто не откажется от любимого напитка королевы - коктейль из "Дюбонне".

Как его приготовить, сообщает Express.

Этот коктейль был популярен в Великобритании в течение 1920-х годов.

Королева Елизавета II продолжила традицию пить любимый аперитив ее матери. Ее Величество предпочитает соотношение "Дюбонне" и джина 2:1.

Ароматный французский аперитив стал настолько важным для королевской семьи, что в 2021 году он получил королевский ордер.

Коктейль "Дюбонне" появился в Великобритании в начале 1900-х годов. Он возник из-за того, что "Дюбонне" является довольно горьким, когда его потребляют самим, но и хорошо сочетается с джином.

Приготовить классический коктейль из "Дюбонне" несложно.

Это основной коктейль, который можно найти в большинстве алкогольных магазинов в Великобритании и подается он во всех королевских резиденциях.

Как приготовить

Понадобятся следующие ингредиенты:

  • 30 грамм джина (королева предпочитает лондонский сухой джин Gordon's);
  • 56 грамм аперитиву "Дюбонне";
  • ломтик лимона;
  • кубики льда.

Нужно налить джин и "Дюбонне" в небольшой бокал или чашу и добавить лимон.

Затем сверху посыпать двумя идеально пропорциональными кубиками льда.

Ранее мы сообщали, что у королевы Елизаветы проблемы со здоровьем.

Также мы писали, что в честь юбилея королевы в Великобритании появилось восемь новых городов.

Кроме того, Елизавета II запускает духи для собак.

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Елизавета II