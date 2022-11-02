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Рецепт квашеной капусты от украинской хозяйки. Самый легкий способ приготовления

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 14:34
Рецепт квашеной капусты от украинской хозяйки. Самый легкий способ приготовления Фото: Рецепт квашеной капусты (freepik.com)
Автор: Styler

Квашеная капуста - это очень полезный продукт для организма. Приготовить его дома не составит вам труда, тем более этот овощ сейчас недорого стоит.

Рецептом закуски поделилась на YouTube-канале Закарпатська Господиня.

Вам понадобятся

  • Капуста 4 кг
  • Соль 3 ст. ложки с маленькой горкой
  • Лавровый лист
  • Черный перец горошек
  • Свекла красная 300 гр
  • Морковь 300 гр

По данному рецепту вы можете сделать два вида закуски - с морковью, и со свеклой. Ингредиенты рассчитаны на две банки по 4 литра.

Первым делом нашинкуйте капусту, потом добавьте в нее порезанную тонко морковь, посолите, положите перец горошком и лавровый лист. Перемешайте все руками до тех пор, пока капуста не пустит сок. Потом сложите все в банку, утрамбуйте. Капуста должна пустить сок.

Точно также сделайте и капусту со свеклой. Повторите все то же самое, что и с морковью. Оставьте банки на три дня в комнатной температуре.

Раньше мы писали, как приготовить морковь по-корейски, такую вкусную, как на рынке.

Также читайте, как долго хранить капусту, чтобы она не портилась.

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