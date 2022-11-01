ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как хранить капусту зимой, чтобы она лежала долго и была как свежая

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 06:31
Как хранить капусту зимой, чтобы она лежала долго и была как свежая Фото: Как хранить капусту зимой (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Капуста – овощ "нежный" и хранить долго без заквашивания или маринования его трудно. Но некоторые способы и уловки позволят вам смаковать свежими салатами как можно дольше.

Как это правильно сделать, рассказали на канале Дача. Сад і город.

Советы по хранению

Лучше сохраняются поздние сорта, и с уборкой капусты лучше подождать начала холодов.

Перед закладкой в хранилище срезанные початки на день или два оставляют на воздухе или в помещении.

Верхние листья рекомендуется оставлять, как и "ножки" у кочанов.

Разные сорта лучше хранить отдельно.

Способы хранения кочанов:

  • разложенными на удалении друг от друга (во избежание гнили) на стеллажах;
  • завернутыми в крафтовую бумагу насыпью или в ящике;
  • подвешенными за кочерыги;
  • в ящиках с песком, куда втыкают кочерыги (для этого способа кочерыги оставляют длиннее);
  • на остекленном балконе (в коробах со слоем утеплителя);
  • обмазанными глиной без просветов (болтанка готовится из глины и воды 2:1).

При любом способе улучшить лежкость можно с помощью измельченного мела, которым покрывают головки капусты.

И конечно же, хранить можно только крепкие, без следов гнили овощи.

Раньше мы писали, как подготовить комнатные растения к зиме.

Также читайте, как хранить капусту зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород