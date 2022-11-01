Как хранить капусту зимой, чтобы она лежала долго и была как свежая

Капуста – овощ "нежный" и хранить долго без заквашивания или маринования его трудно. Но некоторые способы и уловки позволят вам смаковать свежими салатами как можно дольше.

Как это правильно сделать, рассказали на канале Дача. Сад і город.

Советы по хранению

Лучше сохраняются поздние сорта, и с уборкой капусты лучше подождать начала холодов.

Перед закладкой в хранилище срезанные початки на день или два оставляют на воздухе или в помещении.

Верхние листья рекомендуется оставлять, как и "ножки" у кочанов.

Разные сорта лучше хранить отдельно.

Способы хранения кочанов:

разложенными на удалении друг от друга (во избежание гнили) на стеллажах;

завернутыми в крафтовую бумагу насыпью или в ящике;

подвешенными за кочерыги;

в ящиках с песком, куда втыкают кочерыги (для этого способа кочерыги оставляют длиннее);

на остекленном балконе (в коробах со слоем утеплителя);

обмазанными глиной без просветов (болтанка готовится из глины и воды 2:1).

При любом способе улучшить лежкость можно с помощью измельченного мела, которым покрывают головки капусты.

И конечно же, хранить можно только крепкие, без следов гнили овощи.