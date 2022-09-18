Рецепт, який шукають всі: найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг
Рецептів яблучних пирогів існує безліч, але деякі з них перевірені часом і досвідом, і вважаються ледь не "канонічними".
Як приготувати ідеальний яблучний пиріг, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.
Складники на форму 19 на 29 см:
- Яблука - 4 шт.
- Яйце - 2 шт.
- Цукор - 100 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Кориця - 1 ч. л. (за бажанням)
- Сіль - щіпка
- Борошно - 200 г
- Молоко - 100 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
Покрокове приготування пирога
Наріжте яблука на часточки. Посипте їх корицею.
Збийте яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-4 хвилин. Влийте молоко.
Змішайте борошно з розпушувачем. Додайте до рідких інгредієнтів. Замісіть рідке тісто.
Змастіть пергамент вершковим маслом та викладіть у форму. Зверху викладіть яблука. Залийте тістом і трохи перемішайте.
Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах.
Коли пиріг прохолоне, посипте його цукровою пудрою.
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