Тірамісу, як його роблять італійці: на готування всього 15 хвилин

Справжній тірамісу готується з кремом на основі сирих яєць. Такий інгредієнт може лякати, тому його замінюють збитими вершками. Пропонуємо вам ризикнути і все ж повторити рецепт італійців.

Як це зробити, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

Маскарпоне - 500 г

Яйця великі - 4 шт.

Цукор - 4 ст. л.

Лікер або вино Марсала - 1-2 ст. л. (можна додати ром)

Печиво Савоярді - 300 г (36-40 шт.)

Кава еспресо - 200 мл

Какао

Покрокове приготування

Розділіть яйця на жовтки і білки. Додайте до жовтків одну столову ложку цукру і збийте до світлої пишної маси.

Змішайте маскарпоне зі збитими жовтками. За бажанням можна додати лікер або вино Марсала, можна ром.

Збийте білки з 3 столовими ложками цукру до стійких піків. Акуратно додайте збиті жовтки до маскарпоне з жовтками, перемішуючи лопаткою, щоб зберегти легкість крему.

Обмокніть печиво савоярді в каві. Викладіть у форму. Викладіть половину крему, потім ще один шар печива і знову крем.

Накрийте форму харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години.

Посипте какао перед подачею.