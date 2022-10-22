Рецепт капусты по-корейски, после которой вы никогда не купите магазинную
Маринованная капуста по-корейски - это великолепная закуска, которая понравится многим, а обойдется совсем недорого.
В материале Styler читайте простой рецепт приготовления этого пряного блюда.
Ингредиенты
- капуста - 1 шт
- морковь - 1 шт
- чеснок - 7 зуб
- соль - 1 ст.л
- сахар - 3 ст.л
- кориандр - 1 ст.л (без горки)
- паприка - 1 ст.л
- перец острый - 1/2 ч.л
- уксус - 9 % - 7 ст.л
- растительное масло - 100 мл
- куркума - 1 ч.л
Пошаговый рецепт приготовления
Качан капусты нарежьте на несколько частей, после чего на квадраты средних размеров. Морковь натрите на терке для корейской морковки и вместе с капустой переложите в глубокую емкость.
Всыпьте приправы, добавьте раздавленный чеснок и заливаем уксусом. В сотейник налейте растительное масло и разогрейте его, после влейте в капусту и все тщательно перемешайте, что бы хорошо распределились все приправы.
Уберите в холодильник на 5-6 часов мариноваться. Через 6 часов капуста готова. Приятного аппетита!
Читайте также, рецепт мексиканской закуски дома.
Раньше мы делились рецептом маринования красной рыбы только с двумя специями.