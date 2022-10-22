Рецепт капусты по-корейски, после которой вы никогда не купите магазинную

Маринованная капуста по-корейски - это великолепная закуска, которая понравится многим, а обойдется совсем недорого.

Ингредиенты

капуста - 1 шт

морковь - 1 шт

чеснок - 7 зуб

соль - 1 ст.л

сахар - 3 ст.л

кориандр - 1 ст.л (без горки)

паприка - 1 ст.л

перец острый - 1/2 ч.л

уксус - 9 % - 7 ст.л

растительное масло - 100 мл

куркума - 1 ч.л

Пошаговый рецепт приготовления

Качан капусты нарежьте на несколько частей, после чего на квадраты средних размеров. Морковь натрите на терке для корейской морковки и вместе с капустой переложите в глубокую емкость.

Всыпьте приправы, добавьте раздавленный чеснок и заливаем уксусом. В сотейник налейте растительное масло и разогрейте его, после влейте в капусту и все тщательно перемешайте, что бы хорошо распределились все приправы.

Уберите в холодильник на 5-6 часов мариноваться. Через 6 часов капуста готова. Приятного аппетита!