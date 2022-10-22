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Рецепт капусты по-корейски, после которой вы никогда не купите магазинную

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 17:00
Рецепт капусты по-корейски, после которой вы никогда не купите магазинную Фото: Капуста по-корейски (depositfiles.com)
Автор: Людмила Жукова

Маринованная капуста по-корейски - это великолепная закуска, которая понравится многим, а обойдется совсем недорого.

В материале Styler читайте простой рецепт приготовления этого пряного блюда.

Ингредиенты

  • капуста - 1 шт
  • морковь - 1 шт
  • чеснок - 7 зуб
  • соль - 1 ст.л
  • сахар - 3 ст.л
  • кориандр - 1 ст.л (без горки)
  • паприка - 1 ст.л
  • перец острый - 1/2 ч.л
  • уксус - 9 % - 7 ст.л
  • растительное масло - 100 мл
  • куркума - 1 ч.л

Пошаговый рецепт приготовления

Качан капусты нарежьте на несколько частей, после чего на квадраты средних размеров. Морковь натрите на терке для корейской морковки и вместе с капустой переложите в глубокую емкость.

Всыпьте приправы, добавьте раздавленный чеснок и заливаем уксусом. В сотейник налейте растительное масло и разогрейте его, после влейте в капусту и все тщательно перемешайте, что бы хорошо распределились все приправы.

Уберите в холодильник на 5-6 часов мариноваться. Через 6 часов капуста готова. Приятного аппетита!

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