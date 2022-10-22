Рецепт капусти по-корейськи, після якої ви ніколи не купите магазинну

Маринована капуста по-корейськи - це чудова закуска, яка сподобається багатьом, а обійдеться зовсім недорого.

Інгредієнти

капуста - 1 шт

морква - 1 шт

часник - 7 зубків

сіль - 1 ст.л

цукор – 3 ст.л

коріандр - 1 ст.л (без гірки)

паприка – 1 ст.л

перець гострий – 1/2 ч.л

оцет - 9% - 7 ст.л

рослинна олія - 100 мл

куркума – 1 ч.л

Покроковий рецепт приготування

Качан капусти наріжте на кілька частин, після чого на квадрати середніх розмірів. Моркву натріть на тертці для корейської моркви і разом з капустою перекладіть у глибоку ємність.

Всипте приправи, додайте роздавлений часник і заливаємо оцтом. У сотейник налийте олію і розігрійте її, потім влийте в капусту і все ретельно перемішайте, щоб добре розподілилися всі приправи.

Заберіть у холодильник на 5-6 годин маринуватися. Через 6 годин капуста готова. Смачного!