Рецепт капусти по-корейськи, після якої ви ніколи не купите магазинну
Маринована капуста по-корейськи - це чудова закуска, яка сподобається багатьом, а обійдеться зовсім недорого.
У матеріалі Styler читайте простий рецепт приготування цієї пряної страви.
Інгредієнти
- капуста - 1 шт
- морква - 1 шт
- часник - 7 зубків
- сіль - 1 ст.л
- цукор – 3 ст.л
- коріандр - 1 ст.л (без гірки)
- паприка – 1 ст.л
- перець гострий – 1/2 ч.л
- оцет - 9% - 7 ст.л
- рослинна олія - 100 мл
- куркума – 1 ч.л
Покроковий рецепт приготування
Качан капусти наріжте на кілька частин, після чого на квадрати середніх розмірів. Моркву натріть на тертці для корейської моркви і разом з капустою перекладіть у глибоку ємність.
Всипте приправи, додайте роздавлений часник і заливаємо оцтом. У сотейник налийте олію і розігрійте її, потім влийте в капусту і все ретельно перемішайте, щоб добре розподілилися всі приправи.
Заберіть у холодильник на 5-6 годин маринуватися. Через 6 годин капуста готова. Смачного!
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