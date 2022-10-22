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Рецепт капусти по-корейськи, після якої ви ніколи не купите магазинну

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Субота 22 жовтня 2022 17:00
Рецепт капусти по-корейськи, після якої ви ніколи не купите магазинну Фото: Капуста по-корейськи (depositfiles.com)
Автор: Людмила Жукова

Маринована капуста по-корейськи - це чудова закуска, яка сподобається багатьом, а обійдеться зовсім недорого.

У матеріалі Styler читайте простий рецепт приготування цієї пряної страви.

Інгредієнти

  • капуста - 1 шт
  • морква - 1 шт
  • часник - 7 зубків
  • сіль - 1 ст.л
  • цукор – 3 ст.л
  • коріандр - 1 ст.л (без гірки)
  • паприка – 1 ст.л
  • перець гострий – 1/2 ч.л
  • оцет - 9% - 7 ст.л
  • рослинна олія - 100 мл
  • куркума – 1 ч.л

Покроковий рецепт приготування

Качан капусти наріжте на кілька частин, після чого на квадрати середніх розмірів. Моркву натріть на тертці для корейської моркви і разом з капустою перекладіть у глибоку ємність.

Всипте приправи, додайте роздавлений часник і заливаємо оцтом. У сотейник налийте олію і розігрійте її, потім влийте в капусту і все ретельно перемішайте, щоб добре розподілилися всі приправи.

Заберіть у холодильник на 5-6 годин маринуватися. Через 6 годин капуста готова. Смачного!

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