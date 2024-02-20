Ленивая ачма из лаваша: быстрый и вкусный рецепт

Ачма - традиционное грузинское блюдо, которое готовится из тонкого отварного теста с добавлением рассольных сыров (моцареллы, брынзы, феты, сулугуни и т.п.). Рецепт ленивой ачмы предлагает приготовить блюдо из лаваша с добавлением других не менее простых ингредиентов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "Вкусная еда с Хадиджей" рассказывает, как проще всего приготовить ленивую ачму из лаваша.

Подготовительный этап и ингредиенты

Для того чтобы быстро приготовить ленивую ачму вам понадобятся:

большие тонкие лаваши - 2 шт.

куриные яйца - 4 шт.

молоко - 200 мл

творог - 150 г

сыр моцарелла - 100 г

сливочное масло (чтобы смазать форму для выпекания)

соль (по вкусу)

черный молотый перец (по вкусу)

Для выпекания блюда понадобится форма размером около 25х15,5х9 сантиметров.

Как готовить ленивую ачму

Процесс приготовления ленивой ачмы требует от повара внимательности и следования рецепту.

Сначала берем глубокую тарелку или миску и разбиваем в нее 4 яйца (с желтками и белками вместе).

Начало приготовления (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Добавив щепотку соли и черного перца (по вкусу), взбиваем яйца венчиком до однородного состояния.

Во взбитые яйца добавляем стакан молока (200 мл) комнатной температуры и тщательно перемешиваем.

После этого форму для выпечки (и дно, и бока) тщательно смазываем теплым сливочным маслом.

Тонкий лаваш полностью смачиваем в смеси яиц с молоком.

Лаваш должен быть полностью покрыт яйцами с молоком (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Смоченный лаваш выкладываем на дно формы для выпекания и посыпаем сверху творогом и натертой на крупную терку моцареллой.

Это блюдо - для тех, кто любит богатый сырный вкус (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Повторяем процедуру выкладывания лаваша, творога и сыра - слой за слоем.

Мокрый лаваш может рваться, но это не страшно (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Последний слой лаваша должен быть сухим. Его нужно выложить так, чтобы он укрыл все предыдущие слои.

Сухой лаваш не даст блюду "разлезться" (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

На сухой лаваш выливаем остатки яиц с молоком и разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия.

Жидкости не должно быть слишком много (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Посыпаем будущее блюдо моцареллой и перцем, после чего ставим в разогретую духовку - выпекаться в течение 20-25 минут (до образования золотистой корочки).

К черному перцу или вместо него можно добавлять другие нравящиеся специи (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

И все, ваша ленивая ачма - готова.

Готовое блюдо после выпечки (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Последний шаг - нарезаем ачму, выкладываем на тарелки и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Такая ленивая ачма понравится многим (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)