RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт домашнего глинтвейна, чтобы согреваться холодными зимними вечерами (видео)

Как готовить глинтвейн дома (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если мы спросим вас, какой напиток вы ассоциируете с зимой, вашим ответом будет либо какао, либо глинтвейн. И вы будете совершенно правы.

В период холодов глинтвейн становится особенно популярен, потому что хорошо согревает и дарит приятную праздничную атмосферу дома.

Как приготовить домашний глинтвейн рассказывают на Instagram-странице "Смачні домашні рецепти".

Ингредиенты для винного напитка

Для приготовления глинтвейна вам понадобится:

  • 1 литр красного вина по вашему вкусу
  • 1 апельсин
  • 1/2 лимона
  • 2-3 столовые ложки сахара в зависимости от вина
  • 1 столовую ложку меда

Для безалкогольного варианта замените вино красным виноградным соком.

Специи можно выбирать те, которые вам нравятся. Лучше всего для напитка подойдут корица в палочках и молотых, гвоздика, анис, мускатный орех, имбирь и кардамон.

Как варить глинтвейн

Сам процесс приготовления очень прост и не требует больших затрат времени или усилий.

В кастрюле соедините мед, сахар, сок лимона, апельсиновый сок, цедру этих фруктов, нарезанное яблоко и специи. Всю эту смесь подогрейте примерно две минуты.

Затем долейте в кастрюлю вина и продолжайте греть, но ни в коем случае не доводите до кипения. Иначе алкоголь начнет выветриваться. Как только жидкость начнет закипать, выключите или убавьте огонь.

Для подачи в чашку положите кусок апельсина, корицу, наливайте глинтвейн и вкушайте.

Глинтвейн может прекрасно вас согреть, но действительно ли у алкоголя такой эффект? Раньше мы подробно об этом рассказали.

Читайте также, может ли алкоголь оградить человека от радиации.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухняобогрев