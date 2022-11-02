Можно ли согреться алкоголем? Появился окончательный ответ
Когда показатели термометра начинают непрерывно ползти в сторону нуля, мы придумываем разные способы согреться. Кто-то закутывается в теплый шарф и надевает термобелье, а кто-то предпочитает стакан глинтвейна или рюмку коньяка. Но действительно ли алкоголь помогает согреться?
Окончательный ответ дали в Министерстве здравоохранения.
Почему нам становится теплее от алкоголя
По словам медиков, ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой алкогольный напиток вы пьете.
Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела и прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность.
Утрата тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит стремительно, а общая температура тела понижается.
Это – опасно!
Алкоголь и низкая температура на улице – опасная комбинация. Особенно осторожными нужно быть людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
Независимо от количества, употребление алкоголя оказывает негативное влияние на организм и приводит к ряду болезней.
Основные правила поведения в морозную погоду:
- никакого алкоголя и курения;
- не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-то и пейте достаточно жидкости;
- надевайте многослойную одежду и откажитесь от тесной обуви;
- обязательно – перчатки, шапка, шарф, приподнятый воротник;
- чтобы согреться, двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, ибо когда вы устали, то тепло теряется быстрее;
- каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.
Раньше мы писали, в каком случае с изжогой нужно обращаться к врачу.
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