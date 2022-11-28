Рецепт домашнього глінтвейну, щоб зігріватися холодними зимовими вечорами (відео)

Інгредієнти для винного напою

Для приготування глінтвейну вам знадобиться:

1 літр червоного вина на ваш смак

1 апельсин

1/2 лимону

2-3 столових ложки цукру залежно від вина

1 столову ложку меду

Для безалкогольного варіанту замініть вино на червоний виноградний сік.

Спеції можна обирати ті, які вам до вподоби. Найкраще для напою підійдуть кориця в паличках і мелена, гвоздика, аніс, мускатний горіх, імбир і кардамон.

Як варити глінтвейн

Сам процес готування дуже простий та не вимагає великою витрати часу чи зусиль.

У каструлі з'єднайте мед, цукор, сік лимону, сік апельсину, цедру цих фруктів, нарізане яблуко та спеції. Усю цю суміш підігрійте приблизно дві хвилини.



Далі долийте в каструлю вина та продовжуйте гріти, але ні в якому разі не доводьте до кипіння. Інакше алкоголь почне вивітрюватися. Як тільки рідина почне закипати, вимкніть або зменште вогонь.

Для подачі в чашку покладіть шматок апельсина, корицю, наливайте глінтвейн і смакуйте.