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Рецепт домашнього глінтвейну, щоб зігріватися холодними зимовими вечорами (відео)

Як готувати глінтвейн вдома (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо ми запитаємо вас, який напій ви асоціюєте із зимою, вашою відповіддю буде або какао, або глінтвейн. І ви цілком матимете рацію.

У період холодів глінтвейн стає особливо популярним, тому що добре зігріває та дарує приємну святкову атмосферу вдома.

Як приготувати домашній глінтвейн розповідають на Instagram-сторінці "Смачні домашні рецепти".

Інгредієнти для винного напою

Для приготування глінтвейну вам знадобиться:

  • 1 літр червоного вина на ваш смак
  • 1 апельсин
  • 1/2 лимону
  • 2-3 столових ложки цукру залежно від вина
  • 1 столову ложку меду

Для безалкогольного варіанту замініть вино на червоний виноградний сік.

Спеції можна обирати ті, які вам до вподоби. Найкраще для напою підійдуть кориця в паличках і мелена, гвоздика, аніс, мускатний горіх, імбир і кардамон.

Як варити глінтвейн

Сам процес готування дуже простий та не вимагає великою витрати часу чи зусиль.

У каструлі з'єднайте мед, цукор, сік лимону, сік апельсину, цедру цих фруктів, нарізане яблуко та спеції. Усю цю суміш підігрійте приблизно дві хвилини.

Далі долийте в каструлю вина та продовжуйте гріти, але ні в якому разі не доводьте до кипіння. Інакше алкоголь почне вивітрюватися. Як тільки рідина почне закипати, вимкніть або зменште вогонь.

Для подачі в чашку покладіть шматок апельсина, корицю, наливайте глінтвейн і смакуйте.

Глінтвейн може чудово вас зігріти, але чи справді алкоголь має такий ефект? Раніше ми детально про це розповіли.

Читайте також, чи може алкоголь захистити людину від радіації.

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