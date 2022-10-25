"Вы столько не выпьете": откуда взялся миф, что алкоголь может защитить от радиации

Алкоголь не способен уберечь организм от воздействия радиации в случае ядерного удара или взрыва "грязной бомбы" . Этот миф появился во времена Советского Союза.

Химик-токсиколог Владимир Саркисян рассказал, откуда появился такой миф и почему ему верить категорически нельзя. Об этом говорится в статье " Бережи себе ".

Байка родом из СССР

В апреле 1986 года, когда произошла авария на ЧАЭС, людям массово рекомендовали употреблять красное вино. Якобы оно могло защитить от радиации. Но миф о лечебных свойствах алкоголя против радиации появился намного ранее.

По словам Саркисяна, красное вино когда-то выдавали в подводных частях военно-морского флота для компенсации дефицита меланина, которое появлялось после длительного нахождения экипажей без солнечного света во время подводных рейсов.

"Советская публика была в основном малообразована, не приучена к самостоятельному поиску информации и ее анализу. А это порождало уйму легенд — и об особой радиации в подводных лодках, и о лечебном эффекте красного вина, и о "кремлевской таблетке", которую якобы давали вождям от всех смертей. Наконец, алкоголь является старым спутником человека. Человечество не вымерло, регулярно употребляя вино, почему бы его и не считать чудодейственным лекарством. Тем более что реально действенных препаратов в СССР просто не было", - добавляет эксперт.

И эта легенда родилась из-за непонимания и незнания определенных действий и рекомендаций.

Почему алкоголь не защищает, а вредит?

Алкоголь никаким образом не является лекарством против лучевой болезни. И как отмечает Саркисян, на самом деле нет никаких лекарств, которые могли бы ее предотвратить.

Дело в том, что этиловый спирт относится к категории так называемых клеточных ядов, то есть они могут влиять на внутриклеточные процессы. И он может подавлять процесс деления клеток. Но дальше начинается самое интересное.

"Радиоактивное излучение, главной мишенью которого является ДНК, наиболее вредно для клеток, находящихся в активной фазе деления. Это, в частности, клетки кожи, слизистых, эпителия внутренних органов. На первый взгляд, можно ожидать снижения вредного эффекта излучения в случае искусственного угнетения клеточных процессов алкоголем. На самом деле вредное влияние самого алкоголя на клетки не меньше радиоактивного излучения. А последнее не особо перебирает мишенями - то ли развернутая для синтеза ДНК, то ли свернутая в покое, одинаково уязвимы к нему", - пояснил химик.

Чтобы заболеть лучевой болезнью, нужно получить очень высокие дозы радиации. И употребляя высокие дозы алкоголя в профилактических целях, также есть риск умереть от алкоголя. Так как сам алкоголь - очень токсичное вещество.

Владимир Саркисян рассказал, что опасной для жизни человека является концентрация алкоголя в крови от 3,5 промилле (0,35%), а концентрации от 5 промилле считаются безусловно смертельными.

"В моей практике был случай мгновенной смерти от алкогольного отравления, когда взрослый мужчина поспорил и выпил сразу бутылку водки. Умер, пока пил", - вспомнил эксперт.

Безопасной дозы алкоголя не существует, но, если вам хочется расслабиться за бокалом вина в компании друзей или подруг - пусть это будет сугубо для вашего удовольствия и без апокалиптического контекста.