Рецепт домашніх бульйонних кубиків: ви більше ніколи не купите магазинні

Домашні бульйонні кубики - чудова й здорова альтернатива магазинним. Їх можна приготувати з найдешевших частин курки та овочів, щоб потім підсмачувати супи, бульйони, рагу та інші м'ясні страви.
Дивіться нижче на відео рецепт кубиків, після яких ви точно не купите магазинні.
Помийте й наріжте курку (ніжки треба ретельно відчистити від шкірок). Наріжте селеру, моркву, цибулю. Змішайте половину від загальної кількості овочів з куркою. Вичавіть сік половини лимону. Перемішайте, викладіть на деко і запечіть в духовці при 240 градусах протягом години.
Перекладіть курку та овочі в глибоку каструлю, додайте решту цибулі, селери та моркви. Додайте нарізаний солодкий перець (за бажанням). Залийте водою і варіть на маленькому вогні протягом 3 годин (або поки не увариться до половини об'єму).
Зніміть з вогню і процідіть через сито. Бульйон перелийте в окрему каструлю, додайте часник, імбир і проваріть до темного кольору і консистенції сиропу. Імбир та часник дістаньте - вони віддали свій смак.
Змішайте цукор, частину солі і куркуму, додайте до бульйону. Можна додати дріжджовий екстракт мармайт (за бажанням). Додайте решту солі за два заходи, постійно перемішуючи. Має вийти концентрована тягуча маса.
Викладіть масу у форму, вистелену пергаментним папером і залиште застигати. Поріжте її на кубики і перекладіть до посудини з кришкою.
Наші домашні бульйонні кубики готові!
Для довідки:
Marmite - пряна харчова паста, виготовлена з концентрованих пивних дріжджів з додаванням трав і спецій. До безперечних достоїнств Мармайта слід віднести високий вміст п'яти вітамінів групи в (особливо В 12 і рибофлавіну B2), а також фолієвої і нікотинової кислот при низькому вмісті цукру і жиру.
Мармайт можна намазувати на хліб і їсти. Гурмани кажуть, що це неперевершено! Пасти треба зовсім трошки - буквально на кінчику ножа, аби насолодитися делікатесом.
Фото: klubok.com
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