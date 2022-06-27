Рецепт домашних бульонных кубиков: вы больше никогда не купите магазинные

Ингредиенты

2200 граммов комбинации куриных ножек и костей

6 палочек сельдерея

6 морковок

2 большие луковицы

1 сладкий перец (по желанию)

3 зубчика чеснока

корень имбиря (около 8 сантиметров)

сок 1/2 лимона

4,5 литров воды

2 стакана соли

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка мармайта (дрожжевой экстракт) - по желанию

1 чайная ложка куркумы

Пошаговое приготовление

Помойте и нарежьте курицу (ножки надо тщательно отчистить от шкурок). Нарежьте сельдерей, морковь, лук. Смешайте половину от общего количества овощей с курицей. Выжмите сок половины лимона. Перемешайте, выложите на противень и запеките в духовке при 240 градусах в течение часа.

Переложите курицу и овощи в глубокую кастрюлю, добавьте оставшуюся часть лука, сельдерея и моркови. Добавьте нарезанный сладкий перец (по желанию). Залейте водой и варите на маленьком огне в течение 3 часов (или пока не уварится до половины объема).

Снимите с огня и процедите через сито. Бульон перелейте в отдельную кастрюлю, добавьте чеснок, имбирь и проварите до темного цвета и консистенции сиропа. Имбирь и чеснок достаньте - они отдали свой вкус.

Смешайте сахар, часть соли и куркуму, добавьте к бульону. Можно добавить дрожжевой экстракт мармайт (по желанию). Добавьте оставшуюся соль за два захода, постоянно помешивая. Должна получиться концентрированная тягучая масса.

Выложите массу в форму, выстланную пергаментной бумагой и оставьте застывать. Порежьте ее на кубики и переложите в сосуд с крышкой.

Наши домашние бульонные кубики готовы!

Для справки:

Marmite - пряная пищевая паста, изготовленная из концентрированных пивных дрожжей с добавлением трав и специй. К несомненным достоинствам Мармайта следует отнести высокое содержание пяти витаминов группы в (особенно В 12 и рибофлавина В2), а также фолиевой и никотиновой кислот при низком содержании сахара и жира.

Мармайт можно намазывать на хлеб и есть. Гурманы говорят, что это непревзойденно! Пасты надо совсем немножко-буквально на кончике ножа, чтобы насладиться деликатесом.

Фото: klubok.com