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Ресторан у Конча-Заспі продовжує приймати українську еліту (фото, відео)

Київ, Субота 14 листопада 2020 16:52
Ресторан у Конча-Заспі продовжує приймати українську еліту (фото, відео)
Ресторан Fabius в Конча-Заспі попався на роботі у вихідні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Елітний ресторан, популярний серед українських нардепів і знаменитостей, викрили в незаконній роботі на вихідних

Ресторан Fabius в Конча-Заспі "попався" на роботі у вихідні. Як повідомляє журналіст Андрій Павловський, до карантину в ресторані з'являлися українські чиновники, також там своє весілля святкували Настя Каменських і Олексій Потапенко. Зараз же в цілому, нічого не змінилося – ресторан, попри "карантин вихідного дня", продовжує роботу. Відео і фото з ресторану журналіст опублікував у своєму каналі в Telegram.

Як повідомляється, ресторан розташований у Кончі-Заспі біля спортивної бази футбольного клубу "Динамо".

"Ресторан Fabius під Києвом, у якому раніше були помічені нардепи ОПЗЖ Ківа, Рабінович, а також бізнес-партнер Кличка Палатний, також продовжує працювати в "карантин вихідного дня". Елітний ресторан знаходиться в Конча-Заспі біля спортивної бази футбольного клубу "Динамо". На відміну від Queen country club, тут двері зачинені на замок, але, коли відвідувачі вже біля входу, начальник охорони впускає всередину", - йдеться у підписі до опублікованих матеріалів.

Ресторан у Конча-Заспі продовжує приймати українську еліту (фото, відео)

Ресторан у Конча-Заспі продовжує приймати українську еліту (фото, відео)

Ресторан у Конча-Заспі продовжує приймати українську еліту (фото, відео)

Ресторан Fabius в Конча-Заспі попався на роботі у вихідні (фото: t.me/pavlovskynews_chat)

Також журналіст прикріпив фотографію чека, на якій вказана дата оплати рахунку в ресторані.

Ресторан у Конча-Заспі продовжує приймати українську еліту (фото, відео)

Чек з ресторану Fabius, який працював в суботу (фото: t.me/pavlovskynews_chat)

Нагадаємо, що екс-Холостяк-9 Микита Добринін і його дружина, переможниця шоу Даша Квіткова вирушили на сніданок в один з ресторанів у центрі Києва. Попри введений карантин вихідного дня з 14 листопада, заклад продовжував працювати, і молода пара скористалася таким "винятком".

Також ми писали, що харківський ринок "Барабашово", на якому в суботу і неділю мали б продавати тільки продукти, працює у звичайному режимі.

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Новини України Життя карантинресторанКонча-Заспа

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