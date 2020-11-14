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Ресторан в Конча-Заспе продолжает принимать украинскую элиту (фото, видео)

Киев, Суббота 14 ноября 2020 16:52
Ресторан в Конча-Заспе продолжает принимать украинскую элиту (фото, видео)
Ресторан Fabius в Конча-Заспе попался на работе в выходные (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Элитный ресторан, популярный среди украинских нардепов и знаменитостей, уличили в незаконной работе на выходных

Ресторан Fabius в Конча-Заспе "попался" на работе в выходные. Как сообщает журналист Андрей Павловский, до карантина в ресторане появлялись украинские чиновники, также там свою свадьбу праздновали Настя Каменских и Алексей Потапенко. Сейчас же в целом, ничего не изменилось – ресторан, несмотря на "карантин выходного дня", продолжает работу. Видео и фото из ресторана журналист опубликовал в своем канале в Telegram.

Как сообщается, ресторан располагается в Конча-Заспе возле спортивной базы футбольного клуба "Динамо".

"Ресторан Fabius под Киевом, в котором ранее были замечены нардепы ОПЗЖ Кива, Рабинович, а также бизнес-партнер Кличко Палатный, также продолжает работать в "карантин выходного дня". Элитный ресторан находится в Конча-Заспе возле спортивной базы футбольного клуба "Динамо". В отличие от Queen country club, здесь двери закрыты на замок, но, когда посетители уже у входа, охранник впускает их внутрь", - говорится в подписи к опубликованным материалам.

Ресторан в Конча-Заспе продолжает принимать украинскую элиту (фото, видео)

Ресторан в Конча-Заспе продолжает принимать украинскую элиту (фото, видео)

Ресторан в Конча-Заспе продолжает принимать украинскую элиту (фото, видео)

Ресторан Fabius в Конча-Заспе попался на работе в выходные (фото: t.me/pavlovskynews_chat)

Также журналист прикрепил фотографию чека, на которой указана дата оплаты счета в ресторане.

Ресторан в Конча-Заспе продолжает принимать украинскую элиту (фото, видео)

Чек из ресторана Fabius, который работал в субботу (фото: t.me/pavlovskynews_chat)

Напомним, что экс-Холостяк-9 Никита Добрынин и его супруга, победительница шоу Даша Квиткова отправились на завтрак в один из ресторанов в центре Киева. Несмотря на введенный карантин выходного дня с 14 ноября, заведение продолжало работать, и молодая пара воспользовалась таким "исключением".

Также мы писали, что харьковский рынок "Барабашово", на котором в субботу и воскресенье должны бы продавать только продукты, работает в обычном режиме.

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Новости Украины Жизнь карантинресторанКонча-Заспа

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