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Вирішили відпочити від недоброзичливців: Меган Маркл і принц Гаррі покинуть країну

STYLERПерсони    21.12.2019 - 13:10
Вирішили відпочити від недоброзичливців: Меган Маркл і принц Гаррі покинуть країну
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги не відзначатимуть Різдво в США

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі планують покинути Великобританію і провести Різдво в Канаді. Це пов'язано з тим, що герцогиня втомилася терпіти цькування з боку недоброзичливців.

Напередодні стало відомо про відсутність Меган і Гаррі на різдвяній службі в Сандрінгемі, хоча День подяки вони, все-таки, відзначали в США.

Вирішили відпочити від недоброзичливців: Меган Маркл і принц Гаррі покинуть країну
Меган Маркл і принц Гаррі з сином (фото: royal.uk)

Різдво Меган Маркл і принц Гаррі відзначать з матір'ю герцогині Доріей Раглан, яка приєднається до них у святковий день в Канаді. Інформацію підтвердив офіційний представник подружжя.

Також в офіційному коментарі сказано: "Рішення зупинитися на свята в Канаді говорить, наскільки важлива ця країна для Співдружності та самих герцога і герцогині. З міркувань безпеки пари ми не будемо розголошувати ніяких інших відомостей. Просимо поважати їх право на конфіденційність".

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент зі свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.

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