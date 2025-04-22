Решетник - о хейте на нового "Холостяка" Цымбалюка и Терена: "Пытаюсь защищать"

Сразу после того, как телеканал СТБ объявил имя нового главного героя проекта "Холостяк", сеть поделилась на два лагеря: одни с радостью восприняли новость, другие же вспомнили о скандалах, связанных с актером, в частности о прослушивании русскоязычной музыки, что вызвало возмущение среди части зрителей.

"Есть несколько моментов хейта. Но если тебя хейтят - значит, ты чего-то стоишь. Если о тебе пишут - значит, ты действительно главный герой. Тарас Цымбалюк заслуживает внимания. Наш проект на протяжении лет остается самым популярным, и мы уже привыкли к этому", - отметил ведущий шоу.

Решетник не обошел вниманием и ситуацию, сложившуюся вокруг предыдущего "Холостяка" Александра Терена.

Он признался, что было обидно видеть негативные комментарии в адрес ветеранов и ветеранского сообщества. Григорий Решетник и Александр Терен (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Также Григорий добавил, что хейтеры - это люди, которые, к сожалению, не смогли достичь популярности и пытаются разрушить успех других.

"Это два совершенно разных "Холостяка", и в то же время хейт достается и одному, и второму. Но есть также немалый процент любви, благодарности и вообще положительной реакции на наших главных героев как на Александра, так и на Тараса. Поступает множество комментариев, слов благодарности, поддержки. Как всегда, сайты с анкетами не выдерживают нагрузки. Я даже не представляю, как Тарас еще передвигается по улицам. Я стараюсь его защищать", - рассказал Решетник. Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Ведущий также отметил, что важно прислушиваться к конструктивной критике и отметил, что сейчас "модно" хейтить людей. Он призвал сосредоточиться на позитиве и объединении, ведь проект "Холостяк" - это, прежде всего, о любви, отношениях и чувствах.

"У нас рождаются новые семьи, свадьбы, дети - и хочется, чтобы именно эти ценности звучали громче. Я убежден: когда проект выйдет в эфир, многие хейтеры станут нашими поклонниками", - подытожил ведущий. Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)