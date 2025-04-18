Тарас Цымбалюк - новый "Холостяк": все о его романах, скандалах и самых громких ролях

Что известно об актере, его отношениях и участии в скандалах - читайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Тараса Цымбалюка

Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области в семье учителей - отец был историком, мать преподавала французский. С детства Тарас совмещал учебу в гимназии с бальными танцами, дзюдо, боксом и школьным творчеством.

Увлечение КВН натолкнуло его на мысль о карьере юмориста, но по совету отца решил податься в театральный вуз. Тарас Цымбалюк с родителями (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Первую попытку поступить в университет Карпенко-Карого провалил, зато поступил в Университет культуры и искусств. Впоследствии таки стал студентом желанного театрального вуза, где учился параллельно.

Еще во время учебы активно искал работу: снимался в массовках, работал моделью и кальянщиком. В 2013 году завершил обучение в Карпенко-Карого со специальностью "актер драматического театра и кино". Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Карьера

Его актерский путь начался в 2011-м со второстепенной роли в сериале "Дневники темного". Тогда он имел выбритую голову и играл преимущественно бандитов или охранников. В течение 2011-2019 годов снялся более чем в 40 проектах - в основном в эпизодах или второстепенных ролях. Запомнился в сериале "Останній яничар", где сыграл сына турецкого посла - отрицательного героя, который привлек внимание зрителей харизмой.

Первый настоящий успех пришел в 2019 году с ролью Назара в сериале "Кріпосна" от СТБ. Образ искреннего и благородного кузнеца, влюбленного в главную героиню, пришелся по душе зрителям.

Семья актера была среди самых преданных фанатов. В том же году он сыграл повстанца в фильме "Чорний ворон", а в 2020-м появился в сериале "Спіймати Кайдаша", где воплотил Карпа - сильного, жесткого, но многогранного персонажа. Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

В 2021-м Тарас снова сыграл в "Кріпосній", а также появился в мелодраме "Невірна" и "Кава з кардамоном", где воплотил сына священника, жизнь которого меняет революция.

После ряда успешных проектов актер стал получать больше предложений на главные роли и мог позволить себе отказываться от менее интересных. Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Личная жизнь

Первый брак Тараса произошел еще в студенческие годы - он взял в жены одногруппницу. Однако союз оказался недолгим: уже через несколько месяцев после свадьбы пара поняла, что не имеет общего будущего, и по взаимному согласию разошлась.

Второй избранницей актера стала стилистка Тина Антоненко, с которой он познакомился во время работы над музыкальным клипом. Они долго не спешили с официальным оформлением отношений и просто наслаждались совместной жизнью.

Лишь через два года Тарас сделал предложение Тине прямо во время прямого эфира "Танцев со звездами". Их свадьба состоялась в 2021 году. Однако уже в начале следующего года отношения дали трещину. Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

По словам актера, между ними начали проявляться существенные разногласия во взглядах на жизнь. Пара попыталась взять паузу, чтобы разобраться в ситуации, и в конце концов летом 2022 года Тарас сообщил о разводе.

Хотя сразу после разрыва актер отмечал, что не готов к новым чувствам, уже через четыре месяца в его Instagram появились фотографии с новой спутницей.

Впоследствии стало известно, что это Светлана Готочкина - киевский дизайнер и ресторатор. Познакомил их общий знакомый, а общение продолжилось в онлайн-формате. После долгих разговоров в сети они решили встретиться, и между ними возникли искренние чувства. По словам Тараса, эти отношения развиваются естественно и легко. Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Впрочем, пара распалась. Тарас и Светлана не объявляли о разрыве публично, а просто прекратили появляться в социальных сетях друг у друга, постепенно намекая, что больше не вместе. Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Скандалы с участием Цымбалюка

Тарас Цымбалюк оказался в центре скандала только один раз, когда вместе со своей тогдашней избранницей Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Анной Алхим поразвлекался под песни российских исполнителей, среди которых была композиция Сергея Мазаева, который поддерживал Путина на выборах.

Это привлекло внимание журналистки Алины Доротюк, которая опубликовала видео и отметила, что еще в 2022 году Цимбалюк поднимал важность языкового вопроса, а в 2024-м он без стеснения развлекался под музыку россиян.

Тарас долгое время не комментировал инцидент, но в конце концов решил обратиться к поклонникам через Instagram и объяснить свои действия. Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Он признал свою ошибку и заявил, что поступил неправильно. Актер также поделился, что подвергся безумному хейту в сети, где его буквально "атаковали". Цимбалюк напомнил о своей благотворительной деятельности и призвал коллег и других публичных лиц демонстрировать достойный пример в социальных сетях.