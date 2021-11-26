Екс-дружина Віктора Павліка обізвала "тварюкою" його нинішню дружину: співак вирішив втрутитися

Колишня дружина артиста Віктора Павлика Лора Созаєва знову потрапила в скандал з його нинішньою дружиною Катериною Реп'яховою. Але цього разу співак вирішив не залишатися осторонь і звернувся до своєї екс-дружини.

З чого почався конфлікт між колишньою і нинішньою дружиною співака

Вже неодноразово Катерина Репяхова звинувачувала екс-дружину Павліка в тому, що вона пише їй гидоти з анонімних акаунтів у соцмережі. Цього разу Реп'яхова повідомила, що її хочуть знищити, натякаючи на Созаєву.

"Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів. Я почну з того, що у мене немає ворогів і недоброзичливців. Крім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи та відкрито бажає моїй родині все життя жити на зйомних квартирах. Але не спійманий - не злодій!"- написала Реп'яхова.

Колишня дружина артиста вирішила відповісти Катерині та записала для цього відео. У ньому вона звинуватила дівчину в багатьох речах.

"Ти шість років тому вкрала мого чоловіка, він не хотів йти. Він же це тобі говорив? Але ти наполягла. Справа не в цьому, це правильно, що він пішов. Це правильно, що він з тобою. Я дуже рада, що він нарешті знайшов людину, гідну собі",-повідомила Лариса.

Созаєва повідомила, що Реп'яхова забороняє співакові всілякі контакти з нею.

"У тебе істерика щоразу, коли вимовляється моє ім'я. Ти дуже нахабна тварюка, ти холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила, що я найняла ботів, розкрила твою сторінку. Навіщо мені це робити? Мені немає до тебе ніякої справи. У мене є своє особисте життя. Я прошу тебе, залиш мене в спокої. Ти мені не потрібна", - сказала Созаєва.

Судячи з усього, пристрасті між двома жінками Павліка ще не вщухли.

Віктор Павлік вирішив втрутитися

Тут співак не витримав і вирішив звернутися до колишньої дружини зі своєї сторінки в соцмережі. Він повідомив, що пішов тому, що сильно хотів цього і зараз не шкодує про це. За його словами, Катя подарувала йому нове життя.

"Але!!! Вкотре бачити образливі слова від колишньої в сторону моєї дружини, я не маю сил. Так буває … наші дороги розійшлись. Я пішов! І я хотів цього! І я не жалкую ні про що. Катя мені подарувала друге життя!"- написав виконавець.

Артист вирішив побажати щастя своїй колишній дружині й матері його дітей.

"Я, тобі Лора, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен", - резюмував він.

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